El pessebre vivent del Pont Llarg estrena noves escenes

El pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa, al sector del Poal, ha complert sis anys. S´ha convertit en un dels principals reclams nadalencs de la ciutat del dia de Sant Esteve.

Més de 200 persones, entre figurants i organització han fet possible la mostra que s´ha fet aquest dimarts a la zona de regadiu de Manresa. Enguany s´hi han introduït novetats en el recorregut que han fet més àgil el circuit, i també s´han estrenat noves escenes i decorats com el del temple, on s´hi ha representat un casament jueu seguint les tradicions més antigues.

El pessebre s´ha celebrat als camps i eres de les cases del Poal. A l´era del cal Ti, per exemple, és on hi havia més activitat, amb el palau d´Herodes; el temple; un grup de dansa; els recaptadors d´impostos o el safareig on es feia la bugada.

També hi ha hagut un campament romà amb els Armats de Manresa, i un mercat proveït de tota mena de productes com verdures, ous, pa, o herbes remeieres. Al costat de les escenes més tradicionals com el naixement i l´adoració, hi havia mostra d´oficis antics, sota els arcs de l´aqüeducte de la Sèquia, d´escenes quotidianes. Algunes acompanyades d´animals de granja.