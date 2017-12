Sant Andreu iniciarà el gener els trasllats a la nova residència i al nou centre de dia

Dos operaris caminant per un passadís de la nova residència arxiu/g. c.

El canvi d'any portarà novetats importants a la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM). A partir del mes que ve és previst començar els trasllats per ocupar la nova residència d'avis i centre de dia Sant Andreu, al carrer del Remei de Dalt. El nou edifici comportarà poder oferir 109 places de residència –ara en tenia 73– i 30 places al centre de dia de la planta baixa (on es traslladarà el que hi ha al carrer de Circumval·lació, que en té 16).

La construcció i equipament de l'edifici han suposat una inversió de 5 milions d'euros per part de la fundació, que ha apostat per aquesta ampliació perquè les instal·lacions actuals se'ls han fet petites. A més a més, ha volgut aprofitar-la per actualitzar el model d'atenció als residents, amb la finalitat d'oferir-los un tracte més personalitzat que passa per adaptar-se més a l'estil de vida de la persona, de manera que cadascuna pugui continuar tenint el control de la seva vida i mantenir els seus hàbits i les seves aficions.

La data prevista d'entrega de l'obra es va situar en el 15 d'octubre. L'any 2013 la fundació va adquirir tres parcel·les adjacents a l'actual residència Sant Andreu per mig milió d'euros a la propietat de la Sareb, l'anomenat banc dolent. Després dels enderrocs dels edificis que hi havia, l'actuació va començar el març de l'any passat, amb una durada prevista de catorze mesos, segons es va anunciar en aquells moments.



Descongestionar

El centre residencial, que permetrà descongestionar els espais que hi ha ara, està pensat per atendre persones amb una situació inicial de dependència fins a persones ja bastant dependents.

A la planta -2 hi haurà l'aparcament i espai per a magatzem; a la planta -1 , vestidors per al personal, taquilles, dutxes, bugaderia i una sala amb llum natural; a la planta baixa hi ha el centre de dia, amb terrassa; a la primera i segona, 5 habitacions dobles i 5 d'individuals, i a la tercera, 8 d'individuals. Algunes habitacions tenen balcó. A la primera, segona i tercera plantes hi ha una gran sala de dia amb sortida a la terrassa.



La peculiaritat

Una peculiaritat del nou edifici que Regió7 ja va avançar en un reportatge sobre les obres (vegeu edició del 9 de setembre passat) és que a la planta baixa hi ha una servitud de pas públic que connecta el Remei de Dalt amb el Remei de Baix amb un ascensor públic. En aquesta servitud de pas hi ha tres locals, en un dels quals hi ha previst ubicar-hi una perruqueria destinada als usuaris del complex que acollirà la residència d'avis i el centre de dia. No només serà per als residents, la perruqueria també estarà oberta al públic en general.