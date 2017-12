La bandera espanyola torna a l'Ajuntament de Manresa

La bandera espanyola torna a onejar a la teulada de l'Ajuntament de Manresa abans que es compleixi el límit per complir l'ordre de reposar-la cursada per la subdelegació a Catalunya del Govern central.

El dijous 28 de desembre expirava el termini marcat per tornar a fer onejar l'ensenya i l'equip de govern de CDC i ERC de l'Ajuntament de Manresa va decidir complir l'ordre el dimarts 26 al vespre. El requeriment del Govern central va arribar a l'Ajuntament el dia 24 de novembre i donava vint dies hàbils (sense comptar festius ni caps de setmana) per complir l'ordre.

El 30 de novembre la portaveu del govern municipal, Àuria Caus, va explicar a Regio7 que l'ordre seria acatada «en el moment que es consideri més convenient». Aquest moment ha estat gairebé el dia abans que es complís el termini límit.

El govern municipal ha argumentat la decisió per evitar «conseqüències judicials que poden arribar a la inhabilitació» dels responsables polítics.

L´equip de govern de CDC i ERC de l´Ajuntament de Manresa ha explicat la decisió de treure la bandera espanyola de la teulada el 3 d'octubre pel «clam ciutadà» contra aquest símbol.

La retirada es va dur a terme durant la concentració ciutadana a la plaça Major contra la violència desplegada per l´estat espanyol en la votació de diumenge per l´autodeterminació de Catalunya.

18 dels 25 regidors

CDC, ERC i la CUP, que sumen 18 dels 25 regidors municipals, van acordar treure l´ensenya, que va ser arriada just a l´inici de la concentració davant l´ajuntament.



L´equip de govern va afirmar que no duria al ple municipal l´acord entre les tres forces polítiques, ja que és una decisió no prevista en l´actual ordenament jurídic. I la va argumentar pel moment polític que viu Catalunya i pels esdeveniments que es van succeint. Així que amb la representativitat que els atorga disposar de 18 dels 25 regidors es va optar per «no mantenir un símbol que representa escenes de violència contra les quals clamen els ciutadans».



El govern considera «indignant» la violència desplegada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en la jornada de votació de l'1 d'octubre i que, davant els fets, el govern central insisteixi a negar-los. Així que «a la teulada de l´Ajuntament no hi ha bandera espanyola perquè la seva retirada és un clam», va dir.



El president del grup municipal del PSC, Felip González, va expressar la seva «sorpresa en veure que es despenjava» la bandera espanyola de la teulada de l´ajuntament mentre ell mateix assistia a l´acte de condemna de la violència policial desplegada l´1 d´octubre.



Va afegir que la seva sorpresa no va acabar aquí sinó que va anar incrementant a mesura que va ser conscient que «eren dos regidors els qui l´havien despenjat» i que semblava que «tot plegat estaria pactat amb l´equip de govern», una afirmació que fa en condicional perquè «no hem tingut cap comentari oficial. Deuen pensar que no el mereixem».

González va afegir que «en la situació actual hem pensat esperar a veure si ens ho volen argumentar amb raons i intencions de futur».

Un altre grup polític, el de Ciutadans, va reclamar la restitució de l'ensenya i va demanar explicacions a l'equip de govern durant un ple municipal.