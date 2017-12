El Campi del «far west» obre portes amb una pluja de confeti i gent fent cua

Pluja de confeti per inaugurar el Campi qui Jugui. G. C.

Amb una pluja de confeti dels primers nens i nenes que hi han entrat. Així és com s'ha estrenat aquesta tarda de dimecres la 32a edició del Campi qui Jugui, la cinquena que es fa al Complex Vell Congost. A les 4 de la tarda, hora d'obertura de les portes, ja hi havia una vintena de persones, entre pares i fills, comprant entrades i posant-se el braçalet al canell que acreditava que les havien comprat.





Descomptes i abonaments especials

Enguany, el Saló de la Infància i la Joventut de Manresa està, una temàtica que es nota, per exemple, en l'inflable que hi ha a l'interior del pavelló, així com en la banda sonora en forma de música country, el campament indi on hi ha diferents tallers, un room escape en forma de presó, un laberint que és una mina i en demés activitats com ara el tir en arc que ofereix el Club Esportiu Tir amb Arc Manresa. A fora, hi ha un toro mecànic que farà les delícies dels infants i activitats d'altres anys, com el circuit d'aventura amb tirolina inclosa (també se n'estrena un per als més menuts), així com el de bicicletes i karts i un de ponis.El Campi se celebrarà. Adreçat preferentment als nens i nenes i nois i noies de 3 a 12 anys, en les darreres edicions algunes activitats s'han fet extensives als adults per afavorir les relacions intergeneracionals. Així, per exemple, enguany hi ha una atracció que requereix que els adults pedalin per tal que funcioni. També repeteixen les activitats adreçades a infants de 0 a 3 anys, el Campi Xics, que ocupa l'espai del pavelló on es fa judo, al costat d'on hi ha l'Egiba, que hi participa oferint dos circuits de gimnàsia per a diferents edats.

Una de les novetats d'enguany és un descompte de fins al 33% per a les famílies monoparentals i les famílies amb carnet de família nombrosa. Així, el preu d´una entrada senzilla, que és de 6 euros per a la majoria d´infants, passa a ser de 4 euros per cada infant que figuri en aquests carnets.

Es manté un preu reduït de 3 euros per als pares i mares, i els infants menors de 3 anys (de 0 a 35 mesos) no paguen.

Així mateix, amb la postal Campi o el carnet Imagina´t, hi ha un descompte de 50 cèntims per a l´entrada d´infant i per a 2 acompanyants.

L´altra novetat destacada es troba en l´apartat dels abonaments. Aquest any hi ha la possibilitat d´obtenir-ne un de vàlid per a 3 dies a un preu de 15 euros pels infants i 5 euros pels adults; o també un abonament de 5 dies a 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Representen un estalvi de 3 € i 10 €, respectivament, per a cada infant.

Igualment, s´han repartit un total de 209 entrades a través de programes municipals de suport a la inclusió social d´infants.