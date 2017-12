Creu Roja Manresa porta a terme demà l'acció «Canviem joguines per llufes»

"Canviem joguines per llufes" és el títol de la campanya que inicien demà, dijous 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, la Creu Roja Manresa, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa i que convida a la ciutadania a portar una joguina nova, no bèl·lica i no sexista, o una aportació econòmica en una guardiola, a la paradeta que Creu Roja instal·larà a la Plana de l´Om, de 5 a 8 de la tarda.

A canvi, els participants podran agafar una llufa, en la qual hi podran escriure una dedicatòria, per exemple: una llufa per a la igualtat, a la justícia, a la pobresa, etc. i després és penjaran totes en un espai habilitat al voltant de l´om de la Plana. Igualment, es podrà participar en un taller de xapes, que s'han anomenat "llufaxapes".

Durant l´acte també es podrà escoltar la nadala "L´hivern que batega", que la ciutat ha estrenat amb motiu de les festes de Nadal, i es convidarà tothom a assistir a la cantada que tindrà lloc l´endemà, dia 29, a les escales de Crist Rei.