L'accidentat primer any de Monbus a Manresa

Després d'un any amb Monbus explotant la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona, molts usuaris desitjarien que el jutge del Tribunal Suprem que va sentenciar a favor de la companyia l'hagués d'utilitzar ell personalment cada dia per anar i tornar de la feina.

El balanç del primer any amb Monbus encarregant-se del servei ha estat accidentat. Va començar de manera atípica, amb la companyia substituint per ordre judicial la UTE Bages Exprés, formada per les empreses Castellà, Julià i Alsina Graells. La sentència del Suprem considerava que Monbus havia guanyat el concurs i no Bages Exprés i va desautoritzar la Generalitat, que havia donat menys punts a Monbus en valorar que l'oferta econòmica que feia es basava en valors anormals i desproporcionats.

I l'any ha acabat amb la Generalitat fent públic l'encàrrec d'una auditoria del servei de bus entre Manresa i Barcelona. Aquest és un pas previ a posar en marxa el rescat de la concessió de la línia, com ja ha passat a Igualada, en el cas que es detectin problemes que ho acreditin. Com un presagi, el primer dia que Monbus substituïa Bages Exprés hi va haver un accident que va retardar el trajecte i després va ploure a bots i barrals. Els conductors s'estrenaven amb uns vehicles i rutes que no tenien per mà. Cinc dies de retards i incidències van ser suficients perquè el departament de Territori de la Generalitat es decidís a obrir un expedient informatiu a l'empresa. La companyia va explicar que la combinació de pluja abundant i la campanya de compres nadalenques havien col·lapsat Barcelona i es tractava d'incidències puntuals.

Els usuaris, per la seva banda, es van organitzar i van començar a fer públiques incidències, com ara un vehicle que va tardar 3 hores a fer el trajecte, els eixugaparabrises que no donaven l'abast per garantir la visibilitat d'uns vides entelats; passatgers que no tenien seient, incompliment d'horaris, problemes amb els seients i portes, avaries... Volen deixar constància que els problemes no són puntuals sinó constants.

Els ajuntaments de Manresa i Olesa hi intervenen. La Generalitat va recollir un centenar d'incidències en un mes i adverteix que, o hi ha una rectificació «immediata» per part de l'empresa, o començarà a imposar sancions.

Es modifiquen horaris i s'introdueixen modificacions, però durant els mesos següents els motors o màquines validadores que fallen, portes que no tanquen i retards porten els usuaris a considerar que amb el canvi d'operador hi han sortit perdent.