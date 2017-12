El pessebre vivent del Pont Llarg guanya en agilitat i estrena nous quadres

El pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa, al sector del Poal, va complir ahir sis anys. Ho va fer estrenant canvis en el recorregut per als visitants que van fer més àgil i complet tot el circuit, i també noves escenes i decorats com el del temple, que es van afegir als quadres més tradicionals. La mostra s'ha convertit en un dels principals actes nadalencs de la ciutat i un dels reclams de la festivitat de Sant Esteve.

Més de 200 persones, bàsicament veïns del sector, van fer possible les escenificacions, que es van repartir per camps i eres del sector del regadiu de Manresa. L'era del cal Ti, per exemple, es va convertir en un dels punts on hi havia més activitat. Un grup feia danses, en un dels coberts s'hi va instal·lar el palau d'Herodes, en un altre hi havia una de les noves escenes, la dels recaptadors d'impostos. I una mica més enllà una bassa on es feia la bugada.

Un dels reclams d'enguany era el temple. També en un dels coberts de cal Ti. Membres del grup de teatre El Teló hi representaven escenes de casaments jueus seguint ritus antics.

El campament dels romans, amb els Armats de Manresa, va ser un altre dels punts d'atracció principals del pessebre vivent, juntament amb el recorregut pel mercat, on s'accedia per un dels arcs de l'aqüeducte del Pont Llarg. Estava proveït de tota mena de productes, com verdures, pa, herbes remeieres, ous o mel. També d'animals de granja. Des d'ovelles fins a ànecs.

Tampoc no van faltar les escenes tradicionals com la del naixement, amb mula i bou inclosos, i l'adoració dels Reis. Enguany van portar un dels seus ambaixadors al pessebre vivent perquè recollís les cartes dels nens i nenes.

Per fer més àgils els accessos, aquest any el brou i la coca es van repartir al mig del recorregut i no al final com fins ara. Això va impedir que es formessin taps. Només n'hi va haver per entrar. Abans que obrissin ja hi havia una llarga cua a l'entrada del camí del Poal, a tocar de l'eix Transversal.