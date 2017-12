Al juny hi surt l´Adrian fent de policia amb els Mossos d´Esquadra

Un calendari fet per lluitadors i els seus somnis

Amb el canvi d'any arriben els calendaris. El que ha editat el Vela Club Fitness de Manresa per cloure el seu cinquè aniversari parla de la superació i del futur. Els protagonistes són infants que han tingut un càncer i que o bé l'han superat, o estan en tractament. Llevat d'una nena de Barcelona que ha protagonitzat una campanya contra el càncer infantil amb Leo Messi, la resta són de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, el Pont de Vilomara, Monistrol de Calders i Puig-reig.

Per fer realitat el calendari, explica Pere Arévalo, del Vela, «vam buscar dotze nens i nenes i els vam demanar què volien ser de grans. En cada cas hem cercat una empresa o entitat que ens obrís casa seva per fer la foto». La Judit fa de mestra a l'escola de la Fundació Althaia; l'Aniol, de periodista al Bàsquet Manresa, on surt amb Román Montañez; la Martina, de veterinària al Centre Veterinari Plaça Catalunya; l'Abril, de violinista amb els Camerata Bacasis; la Mireia, de científica a la UPC; l'Adrian, de policia amb els Mossos; la Mar, de doctora a Althaia; el Jadell, de pilot a l'aeroclub del Bages; la Clàudia, de joiera a Estrada Joiers; la Marta, de dissenyadora amb Míriam Ponsa; la Marta, de bombera amb els Bombers de la Generalitat; i l'Erika, de ballarina a Roser Escola de Dansa.

Se n'han editat 400, que es venen a La Creadora, Pia Fotografia -autors de les fotos- i Vela (Manresa); la llibreria El Timbaler (Santpedor) i al Racó de la Pilar (el Pont de Vilomara). Costa deu euros i els diners es destinaran a l'equip d'investigació de la doctora Laura Garcia de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues amb la beca Erika Prieto de la Fundació Adrián González Lanza. Amb el mateix objectiu, el 13 de gener hi ha una sessió de zumba a la Stroika.