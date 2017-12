El Campi celebra cinc anys al Vell Congost

La d'enguany és la cinquena edició que el Campi qui Jugui, que va obrir portes ahir a la tarda, se celebra al Complex Vell Congost, on va arribar el 2013 després de passar 27 anys al Palau Firal.

Ahir, primer dia, ja va començar amb una bona assistència des de l'inici. En total, fins a l'hora de tancament, hi van anar 1.008 persones. Els organitzadors preveien que, quan s'acabi la present edició, la 32a, dedicada al far west, hi hagin anat més de 10.000 persones, que són les que està rebent anualment d'ençà que es va instal·lar a la zona del Congost.

Jordi Santamaria, director del Campi, explicava que el trasllat del Palau Firal al Congost va comportar la reducció dels dies del saló de la infància i la joventut per un tema de disponibilitat de l'equipament, de manera que també es va reduir el públic (de 15.500 a més de 10.000 assistents). Alhora, feia notar que, actualment, la franja que els costa més d'atraure, a diferència de fa uns anys, és la dels nois i noies a partir de 12 anys, que és quan comencen a anar a l'institut, perquè sembla que el Campi ja sigui una proposta massa infantil per a ells. Amb l'objectiu de fer-los canviar d'opinió, al saló hi ha un espai pensat per a aquestes edats amb una taula de tennis taula, un futbolí i wifi per jugar amb consoles.

El saló se celebra fins al 4 de gener, cada dia, de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Ahir, l'obertura es va fer amb una breu benvinguda del regidor Pol Huguet (que s'estrenava en aquesta tasca; també hi van anar els regidors Anna Crespo i Joan Calmet), i una pluja de confeti llançat pels primers infants que hi van entrar, mentre, a fora, una vintena de pares i criatures compraven entrades.

Una seixantena de monitors, a banda dels que porten les entitats que hi munten activitats (Club Esportiu Tir amb Arc Manresa, balls en línia, Parc de la Sèquia, la granja), són els encarregats de conduir les diferents propostes per als infants. Són monitors que es trien d'una borsa de treball que convoca l'Ajuntament cada dos anys.

Quant al pressupost que ha tingut l'Associació Campi qui Jugui, responsable del saló, per muntar-lo, ha repetit la xifra de 95.100 euros, 60.000 dels quals els aporta l'Ajuntament, 15.000 provenen d'espònsors, i la resta s'obtenen amb les entrades. 209 d'aquestes entrades, però, no es vendran. Són les que s'han repartit a través de programes municipals de suport a la inclusió social d'infants.



Les activitats del 'far west'

Un toro mecànic a l'exterior del Complex Vell Congost és una de les atraccions que estrena el Campi del far west que segurament tindrà més requesta. Ahir a la tarda, quan feia dues hores que funcionava, en algunes de les activitats del saló ja hi havia cua. Entre els assistents, hi havia un grup d'infants arribats d'una de les localitats de la comarca que solen visitar el Campi, a qui l'organització deixa uns vestuaris per guardar-hi les motxilles mentre juguen.

A dins del complex, un campament indi acull diferents tallers, hi ha un room escape que és una presó i un laberint que representa una mina. Es pot fer tir amb arc, intentar encertar amb el llaç el cap d'un cavall, fer punteria a una filera de llaunes, fer ball en línia i escoltar les històries, contes i cançons de Manel Justícia.

Hi ha un espai per fer construccions amb Kapla, una ludoteca per a infants de 3 a 5 anys i un espai multisensorial, una pista americana per a grans i per a més petits,un sorral per buscar or, el planetari Zeus, uns cavallets accionats per una bicicleta que han de fer rodar els pares pedalant i un taller de maquillatge. On hi ha el gimnàs Egiba hi ha un circuit de gimnàstica i un de psicomotricitat per a edats diferents i, on hi ha el judo, l'espai lúdic de 0 a 3 anys.

I, a fora del complex, circuit de karts i de bicicletes, ponis, un petit recinte amb animals de granja, i sengles recorreguts d'aventura per a infants més i menys grans. Per als primers, hi ha una tirolina de 100 metres. Molt a prop, enguany s'hi ha instal·lat una food truck per poder matar el cuc.