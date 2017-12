Descomptes per a les famílies nombroses i monoparentals

Les novetats del saló d'enguany s'han centrat en les entrades i, també, a l'hora de promocionar-lo. En lloc d'enviar la postal del Campi a les cases, l'animador Manel Justícia s'ha encarregat de repartir-les per les escoles que ho han volgut. Fonts de l'organització explicaven ahir que s'ha fet perquè altres anys, com que són dates en què Correus sol anar saturat de feina, s'havien trobat que les postals arribaven tard a les bústies.

Pel que fa als descomptes, se n'ha fet un de dos euros per als infants de les famílies nombroses i monoparentals, de manera que paguen 4 euros en lloc dels 6 de l'entrada normal; els adults paguen tots 3 euros i els infants de 0 a 35 mesos no paguen. També hi ha novetats en els abonaments: n'hi ha un per a tres dies de 15 euros (5 per als adults) i un de cinc dies de 20 euros (8 per als adults).