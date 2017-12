L'Ajuntament de Manresa torna a hissar la bandera espanyola 84 dies després

La bandera espanyola torna a onejar a la teulada de l'ajuntament de Manresa fregant el límit del termini marcat per la subdelegació a Catalunya del Govern central per reposar-la, que expirava avui.

La bandera va ser hissada el dia de Sant Esteve al vespre, 84 dies després que fos despenjada, el 3 d'octubre.

El requeriment del Govern central perquè l'ensenya fos reposada va arribar a l'Ajuntament el dia 24 de novembre i donava vint dies hàbils (sense comptar festius ni caps de setmana) per complir l'ordre.

El 30 de novembre la portaveu del govern municipal, Àuria Caus, va explicar a Regió7 que l'ordre seria acatada «en el moment que es consideri més convenient». Aquest moment ha estat gairebé el dia abans que es complís el termini límit. El govern municipal ha argumentat que s'ha pres la decisió per evitar «conseqüències judicials que poden arribar a la inhabilitació» dels responsables polítics. Pel que fa al fet d'arriar la bandera, va ser explicat al seu moment pel «clam ciutadà» contra aquest símbol.

La retirada es va dur a terme durant la concentració ciutadana del 3 d'octubre a la plaça Major contra la violència desplegada per l'Estat espanyol en la votació de l'1 d'octubre.

CDC, ERC i la CUP, que sumen 18 dels 25 regidors municipals, van acordar treure l'ensenya, que va ser arriada just a l'inici de la concentració davant l'ajuntament. L'equip de govern va afirmar que no duria al ple municipal l'acord entre les tres forces polítiques, ja que és una decisió no prevista en l'actual ordenament jurídic. I la va argumentar pel moment polític que viu Catalunya i pels esdeveniments que es van succeint. Així que amb la representativitat que els atorga disposar de 18 dels 25 regidors es va optar per «no mantenir un símbol que representa escenes de violència contra les quals clamen els ciutadans».

El govern va considerar absolutrament «indignant» la violència desplegada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en la jornada de votació de l'1 d'octubre.