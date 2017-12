L'Aliança Contra la Pobresa Energètica protesta davant l'oficina d'Aigües de Manresa

«Ni sed, ni fred, ni foscor». Amb aquest lema l'Aliança Contra la Pobresa Energètica ha protagonitzar una concentració davant l'oficina d'Aigües de Manresa aquest dijous al migdia per denunciar que hi ha 8 casos d'habitatges a la ciutat que no disposen d'aigua.

És el cas de Bouri Aldelhafid. Fa gairebé un any que no en té. Viu en un pis ocupat i l'empresa municipal no li subministra. Per a l'Aliança, l'Ajuntament no dóna resposta a aquests casos i reclama comptadors solidaris. Considera que és poc flexible i que no té una estratègia per afrontar aquesta problemes. «Si no ho resolen ells ho farem nosaltres», ha anunciat l'Aliança.