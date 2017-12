Recollida de joguines de Creu Roja, avui

«Canviem joguines per llufes» és el títol de la campanya que inicia avui, dia dels Sants Innocents, la Creu Roja Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, i que convida la ciutadania a portar una joguina nova, no bèl·lica i no sexista, o fer una aportació econòmica, a la paradeta que hi haurà a la Plana de l'Om, de 5 a 8 de la tarda. A canvi, els participants podran agafar una llufa, en la qual podran escriure una dedicatòria, que es penjarà en un espai habilitat al voltant de l'om de la Plana. També es podrà participar al taller de xapes «Llufaxapes». Durant l'acte s'escoltarà la nadala L'hivern que batega i es convidarà tothom a assistir a la cantada de divendres a les escales de Crist Rei, a les 6 de la tarda.