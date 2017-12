Activitats comunitàries d'alumnes de la FUB

Alumnes d'Educació Infantil d'UManresa-FUB contribueixen a la millora de la comunitat com a part de la seva formació com a mestres. Els estudis de Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC han incorporat aquest curs una nova activitat formativa, les anomenades accions integradores, que tenen com a objectius generals la promoció d'actituds pro-socials en els alumnes i la connexió de la formació de mestres amb les necessitats de l'entorn. En aquest curs hi participen 82 alumnes.