Canvis a la recollida d'escombraries i el bus

El dia 31 de desembre, vigília de Cap d'Any, no hi haurà servei de recollida d'escombraries i l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania perquè aquest dia no tregui les deixalles als contenidors. Sí que es pot fer la resta de dies, inclosos els festius, en l'horari habitual, entre les 7 i les 9 del vespre. Així mateix l'Ajuntament ha recordat que no és permès deixar mobles al carrer. Cal dur-los a la deixalleria o bé trucar al 010 perquè els passin a recollir. Per als establiments que tenen servei de recollida porta a porta, l'Ajuntament recorda que el cartró es recull de dilluns a dissabte. També cal tenir en compte que el 31 de desembre totes les línies del bus urbà finalitzaran els serveis abans dels horaris habituals.