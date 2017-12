Els jocs substitueixen els cotxes al carrer Escodines i al Sant Bartomeu

La vella aspiració de l'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa de convertir els principals carrers del barri en un espai de jocs per als infants i no pas un lloc exclusiu per als cotxes es va començar a fer realitat ahir. Durant bona part del matí els carrers Escodines i Sant Bartomeu es van tallar a la circulació per poder-hi jugar. També s'hi va afegir la plaça del Salt.

Poder jugar als carrers. Aquesta és la proposta que fa mesos va plantejar l'entitat veïnal a l'Ajuntament. Ahir, al mig del de les Escodines es va instal·lar una xarxa de voleibol i una taula de ping-pong, i es podia jugar a a diversos jocs interactius. A la plaça del Salt, més recollida, també. Una tanca prohibia el pas a partir de la plaça de Sant Ignasi i alertava que hi havia «Jocs al carrer». L'activitat va tenir el suport del CAE.

Per a la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, «tot el que fem per millorar la qualitat de vida de la infància també suposa una millora de la qualitat de vida dels adults. Això ho hem de tenir molt present». Per aquest motiu es felicitava que la inicitiva hagi pogut tirar endavant. «Hem de recuperar que els carrers també siguin de les persones. Que el cotxe tingui el seu espai, però d'una manera amable, i que les persones tinguem el nostre».

La iniciativa ja la va plantejar públicament el mes de març passat després d'un procés participatiu entre veïns del barri on es va expressar la falta d'espais per als nens i nenes per jugar. Ara finalment s'ha dut a terme. «En totes aquestes coses la negociació necessita el seu temps. Hauria pogut anar més de pressa? Jo miro la part positiva, i és que hem començat». Per a Carrió, és important que quan es posa en marxa una iniciativa per primer cop «no ens quedem aturats. L'important és que es tirin endavant propostes socials que millorin la vida de Manresa en general».

La proposta es tornarà a repetir la primavera vinent, quan segurament es farà a la tarda «perquè el dia és més llarg». També a l'estiu. «Llavors analitzarem com ha anat i veurem amb quina periodicitat es fa. Avui [ahir per al lector] comencem, però no acabem avui», va sentenciar.