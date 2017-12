L'Ajuntament diu que no hi ha dos casos iguals i que sempre s'estudien alternatives

L'Ajuntament de Manresa i l'empresa municipal Aigües de Manresa van ser els assenyalats ahir per l'Aliança contra la Pobresa Energètica com a responsables que hi hagi llars a la ciutat sense aigua corrent.

Segons l'Ajuntament, el consistori vetlla perquè es compleixi la Llei de Pobresa Energètica i les companyies de subministraments comuniquin a Serveis Socials la intenció de fer qualsevol tall per saber si es tracta de persones vulnerables. Llavors es pot impedir. La regidora de Serveis Socials, Àngels Santolària, explica que la llei no cobreix casos «en què no hi ha contracte en vigor» i es punxa el subministrament. «La llei no empara aquestes situacions, i per tant, l'Ajuntament no tenim postetat per evitar els talls de les punxades». Afirma que en aquests casos s'estudia «la millor sortida per a la persona o família», però «no hi ha dues situacions iguals ni podem garantir l'èxit en aquests casos».

Per al director d'Operacions i adjunt a Gerència d'Aigües de Manresa, Ricard Tomàs, perquè la companyia instal·li un comptador es demanen una sèrie de requisits, com per exemple que la persona que ho sol·liciti tingui l'escriptura de l'habitatge o bé un contracte de lloguer. N'hi ha d'altres com la cèl·lula d'habitabilitat. «Això es fa per assegurar que no es tracti d'una situació irregular».

No es pot fer un contracte si no hi ha papers, explica Tomàs. Una altra cosa és que Serveis Socials busqui la manera que es pugui establir. Segons Tomàs, Serveis Socials està fent esforços importants per posar remei a aquests problemes. També explica que en altres casos s'ha tallat el subministrament a petició de l'Ajuntament o la policia. «No estem parlant de famílies necessitades, sinó de conflictives».