L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama solucions per a 8 llars sense aigua

«Ni sed, ni fred, ni foscor». Amb aquest lema l'Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages (APE) va protagonitzar aquest dijous al matí una concentració davant l'oficina d'Aigües de Manresa de la plaça del Salt per denunciar que almenys hi ha 8 casos d'habitatges a la ciutat que no disposen d'aigua corrent. És el cas de Bouri Aldelhafid, que era entre la vintena de persones que van participar en la protesta. Fa gairebé un any que no en té. Viu en un pis ocupat i l'empresa municipal no li subministra el comptador, va explicar. Es proveeix d'aigua gràcies als veïns i a base d'omplir garrafes a les fons públiques, una imatge que es pot veure molt sovint a la ciutat.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica fa un mes que s'ha activat. Durant aquest temps han detectat aquests 8 casos a Manresa, segons va explicar Òscar Heredero. Va denunciar que aquests tipus de problemes s'han de solucionar de forma «immediata», i va considerar que l'Ajuntament de Manresa no dóna resposta a aquesta problemàtica. Opina que «s'ha mostrat poc flexible» i que «no té una estratègia a l'hora d'enfocar la problemàtica amb els subministraments bàsics».

Heredero va assegurar que en els 8 casos sense aigua que s'han trobat, s'ha parlat amb l'Ajuntament i amb Aigües de Manresa. També que s'han seguit tots els procediments establerts per l'Administració i s'han esgotat totes les vies legals possibles «sense aconseguir cap mena de resultat per a les famílies afectades».

Per posar punt final a aquestes situacions l'Aliança proposa la instal·lació de comptadors solidaris, una experiència que ja es porta a terme en municipis com Blanes o Malgrat de Mar, segons va afirmar Heredero, sense tantes exigències burocràtiques com els comptadors habituals. Així mateix van sol·licitar que a Manresa es garanteixi que no es talli el subministrament de cap servei bàsic com aigua, llum o gas, i que «abans del tall s'informi si es tracta de famílies en risc d'exclusió social». Aquesta norma, van afirmar, «ja s'està implementant, però no té cap efecte real», van criticar. Finalment van exigir que Serveis Socials atengui amb més diligència i urgència els problemes relacionats amb els subministraments bàsics.

En opinió de l'Aliança, les administracions públiques i les multinacionals energètiques, amb beneficis multimilionaris, són els responsables d'aquestes situacions. Finalment van avisar que si l'Ajuntament no compleix les seves obligacions, ho faran ells.