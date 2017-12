Manresa acumularà un miler de coloms més per la interrupció dels controls

Manresa estarà més de quatre mesos sense eliminar coloms per controlar la població d'aquestes aus que hi ha a la ciutat.

L'Ajuntament va deixar de capturar coloms el 20 de setembre passat després de la campanya animalista realitzada per denunciar la utilització de remolcs parany per atrapar-los. En aquests moments s'estan duent a terme les tasques per fer el cens de coloms. Per aquest motiu s'ha de posar en marxa parcialment el sistema de captures i a partir d'aquesta setmana s'alimentaran coloms a les gàbies. El mes vinent es faran captures amb l'objectiu de posar anelles a coloms per identificar-los, deixar-los anar i tornar-los a capturar. D'aquesta manera es pretén controlar quins moviments fan (per exemple, pot ser que en la primera captura siguin en un indret de la ciutat i a la segona s'hagin mogut) i fer un càlcul sobre la població de coloms que hi ha a Manresa i els desplaçaments que realitza.

El govern municipal afirma que aquesta informació servirà per decidir el sistema de control de la població que es farà servir.

Si l'anellament de coloms es realitzarà durant el mes de gener i es va deixar de caçar coloms el 20 de setembre, encara que el mes de febrer es tornés a capturar exemplars d'aquestes aus hauria passat mes de quatre mesos sense fer-ho. Cal recordar que l'any passat es van capturar a Manresa 2.643 coloms amb gàbies parany per controlar la seva població. Així que en 4 mesos s'han deixat d'eliminar prop de nou-cents exemplars.

A hores d'ara no se sap si l'any que ve l'Ajuntament intensificarà les captures per recuperar el terreny perdut o s'optarà per un altre sistema de control de la població d'aquestes aus.

El mètode emprat fins al 20 de setembre era que, un cop fetes les captures, els coloms eren recollits amb vehicles especials i lliurats al centre de cria d'aus rapinyaires Roc Falcon SL, on eren utilitzats com a aliment al centre de cria de falcons.

Segons l'Ajuntament, allà primer passaven un exhaustiu control veterinari amb la corresponent quarantena. Després, el 60% se sacrificava segons la normativa vigent, i la resta es deixaven en uns voladors i eren caçats per falcons.