Els Reis de Manresa estrenaran tres carrosses inspirades en edificis emblemàtics de la ciutat

Els Reis d'orient visitaran aquest any Manresa amb carrosses noves. És la principal novetat de la cercavila d'enguany, juntament amb el fet que serà transmesa en directe per TV3. Les noves carrosses s'han inspirat en tres edificis emblemàtics de la ciutat: el Casino, la Seu i el teatre Kursaal.

La rua de reis de Manresa comptarà amb 17 carrosses i 700 figurants. A més d'uns convidats especials: els personatges del Club Super 3 del Sr. Pla i la Pati Pla.

La cavalcada començarà a 1/4 de 7 del vespre al carrer Rubió i Ors. Farà el recorregut tradicional i com els últims anys, l'últim trajecte de la plaça Sant Domènec a la plaça Major es farà a peu.

Aquest dissabte ja arribarà l'emissari reial per recollir cartes dels nens. Sortirà de Crist Rei a les 17.15 i a les 6 de la tarda s'instal·larà a la plaça Major, on hi serà els pròxims dies.