Les tarifes de transport públic a Manresa pugen un 2%

Noves tarifes de transport urbà de Manresa per al 2018. Després que l´any passat es va aplicar una congelació dels preus, enguany s´incrementen de l´ordre del 2%.

El bitllet senzill torna a la tarifa del 2012: 2 euros. Aquest preu es va mantenir el 2013 i de 2014 a 2016 va pujar a 2,15. L´any passat es va fer l´aposta per reduir el preu a 1,95 euros, i enguany s´ha arrodonit a 2 euros. La tarifa continua sent més barata que el bitllet senzill de l´ATM d´una zona, que és de 2,20 euros.

La targeta T-10, vàlida per a deu viatges que es poden fer al llarg de tot l´any, passa de 7,95 a 8,15 euros. Això vol dir que cada viatge passa de tenir un cost de 0,79 euros, a 0,81 (dos cèntims d´euro més). L´any 2014 el preu ja havia estat superior al d´ara (era 8,25 euros) i del 2015 al 2016 es va fixar en 7,95 euros.

El títol T-Mes, vàlid per a tot un mes, passa a tenir un cost de 43,30 euros, un euro més dels 42,20 que costava l´any passat. Aquest preu havia estat congelat des del 2013 i ara s´ha optat per actualitzar-lo.

La T-bonificada, que poden utilitzar jubilats i altres col·lectius, continua sent gratuïta.

Pel que fa a la T-2 (títol de dos viatges de venda a establiments comercials, per obsequiar els clients), el 2018 tindrà un cost d´1,65 euros, que aproximadament equival al cost de dos viatges en T-10. L´any passat tenia un preu d´1,60.

Els preus del transport urbà es mantenen per sota de les tarifes d´una zona de l´Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que ahir també va aprovar els preus per al 2018. En aquest cas, el bitllet senzill té un cost de 2,20 euros; la T-10 val 10,20 euros; i la T-Mes, 54 euros.

En el cas de Manresa, la tarifa mitjana (el cost mitjà de cadascun dels viatges) se situarà en 0,647 euros, lleugerament per sobre de la de l´any anterior, que era de 0,634 euros. Aquesta xifra s´obté tenint en compte els percentatges de passatgers que han utilitzat el transport públic aquest any. Així, amb bitllet senzill es fan el 7,1% dels viatges (per tant, només aquest percentatge de viatgers paguen 2 euros); el 43,9% dels viatges es fan amb T-10 (per tant aquests viatges valen 0,81 euros); el 2,8% es fan amb T-Mes; el 24,4% amb T-Bonificada (és a dir, gairebé una quarta part dels trajectes són gratuïts), i el 20,8% dels viatges es fan amb títols integrats (targetes de l´ATM).



Renovació de la T-bonificada



L´Ajuntament de Manresa recorda a tots els usuaris de la T-bonificada del bus urbà que han de renovar el carnet i la targeta abans de l´1 de març del 2018 si volen continuar gaudint dels avantatges d´aquest servei gratuït.

Per tal de fer la renovació, els usuaris han de dirigir-se a la l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa (plaça Major,1) a partir del 15 de gener de 2018. Igualment i per facilitar el tràmit, ja es pot demanar cita prèvia trucant al 010 on s´informarà sobre els requisits i la documentació que cal presentar.

La T-bonificada és una targeta que dóna dret als usuaris a viatges gratuïts il·limitats en el bus urbà de Manresa i es renova anualment amb un cost de 6 euros el carnet i 6 euros la targeta, que es poden pagar directament a les oficines de l'Ajuntament (plaça Major, 5).