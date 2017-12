Trenta queixes ciutadanes per brutícia i problemes durant l'any passat

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) va rebre l'any passat trenta queixes ciutadanes per brutícia i problemes generats per coloms que van donar pas a l'obertura de disset expedients a instància de part per solucionar-los.

Per fer front a aquestes sol·licituds es van realitzar captures en disset punts de la ciutat que van donar com a resultat l'eliminació de 2.643 coloms.

Aquest sistema, però, té detractors. La pressió que estan exercint les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d'Advocats contra la captura i mort de coloms s'ha traduït en una denúncia contra l'Ajuntament de Manresa per la utilització de paranys mòbils i la posterior eliminació de les aus.