Cantada conjunta de la nadala manresana «L'hivern que batega»

La nadala de Manresa L'hivern que batega, escrita i interpretada pel músic manresà Xavier Serrano, serà la peça que sonarà i acompanyarà l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat. Ahir a la tarda, un grup de cantaires la van interpretar en un concert conjunt que es va fer a les escales de Crist Rei. Entre d'altres hi van participar cantaires del taller de Gent Gran i la coral infantil de les Escodines.

La lletra de la cançó és plena de picades d'ullet a la ciutat i fa referència, per exemple, als pastorets dels Carlins o a la noia de la Plana de l'Om. L'Ajuntament de Manresa va encarregar la cançó a Serrano per fomentar el sentiment de pertinença i autoestima, i per convidar tothom a viure el Nadal al carrer. L'hivern que batega es pot escoltar a totes les activitats nadalenques que se celebren aquests dies a Manresa.