Intervenció al congrés americà d'hematologia

El científic manresà Xavier Anguela ha explicat a Regió7 que la mateixa tecnologia utilitzada per a l'hemofília B «es pot aplicar a l'hemofília A. De fet, hem començat un estudi clínic en pacients amb hemofília A, amb resultats molt similars als obtinguts en l'estudi d'hemofília B».

Els primers resultats «els vam presentar al congrés de l'associació americana d'hematologia el dia 11 de desembre a Atlanta».

No és el primer cop que la feina del doctor Anguela té un gran impacte, el 2011 el New York Times es va fer ressò de l'article publicat a la prestigiosa revista científica Nature del qual ell era coautor.

Es tractava d'un estudi que mostrava com s'havia curat l'hemofília a un ratolí manipulant el seu codi genètic. Es va aconseguir editar el genoma (el conjunt de gens continguts en els cromosomes) per tal de corregir mutacions. La teràpia gènica consisteix en la inserció de còpies funcionals de gens defectuosos o absents en el genoma.

Primer la teràpia gènica consistia a fer arribar a les cèl·lules una còpia correcta del gen defectuós. Però aquesta còpia correcta no substituïa el gen mutat. Anguela treballa perquè la còpia correcta pugui substituir la còpia errònia, és a dir, editar el genoma de forma que sigui possible tallar el genoma específicament en la zona on hi ha el gen defectuós i enganxar la còpia correcta exactament al mateix lloc. De manera que s'elimina la mutació. Per dir-ho d'alguna manera, és com la funció de retallar i enganxar d'un processador de text però, en comptes de paraules, seqüències d'ADN. Fa poc ningú no ho creia possible.