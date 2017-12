El recompte municipal és sempre superior a l'estatal

L'1 de gener del 2017, Manresa tenia 75.152 habitants segons l'INE, mentre que l'Ajuntament de Manresa va aprovar en el darrer ple municipal una població de 75.572 manresans.

El padró municipal comptabilitza 420 empadronats més que l'Institut Nacional d'Estadística, el que representa un problema que ja es va evidenciar amb el recompte de població del 2015, en què una discrepància no gaire superior, de 508 habitants, va suposar la pèrdua de 3,5 milions d'euros en transferències de l'Estat.

També hi ha hagut discrepàncies el 2016 -74.752 habitants segons l'INE i 75.475 comptabilitzats en el padró municipal (723)- el 2014 -75.295 per a l'INE i 75.695 per a l'Ajuntament (400)- o el 2013 -amb 76.170 per a l'INE i 76.245 per a l'Ajuntament (75).

L'Ajuntament té aprovat un acord segons el qual destinarà els recursos personals i materials necessaris per mantenir degudament actualitzada la xifra del padró municipal per tal que aquesta sigui tan propera com sigui possible a l'oficial aprovada per l'INE.