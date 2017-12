Els Reis visitaran Manresa amb carrosses noves inspirades en edificis emblemàtics

Els Reis d'Orient visitaran Manresa amb carrosses noves. És la principal novetat de la cavalcada que se celebrarà divendres vinent, juntament amb el fet que serà retransmesa a tot Catalunya per TV3. Serà la segona vegada. La primera va ser el 2003. Per aquest motiu tindrà uns convidats especials. Es tracta dels personatges del Club Super3 el Senyor Pla i la Pati Pla.

Les noves carrosses s'han inspirat en tres edificis emblemàtics de la ciutat: la Seu, el Casino i el teatre Kursaal. Les han fet en un taller de Moià i han costat 16.300 euros, va explicar ahir la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Anna Crespo, a la presentació de la cavalcada.

Segons Imma Torrecillas, de l'Agrupació Cultural del Bages, que és l'entitat organitzadora, ja era previst que en aquesta cavalcada s'estrenessin les carrosses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, independentment que l'acte s'emeti per Televisió de Catalu-nya. Les actuals són del 2003, l'any precisament que TV3 també va retransmetre la cavalcada des de Manresa. Tocava renovar-les, ha assegurat.

La cercavila tindrà 17 carrosses i 700 figurants voluntaris. Són 3 carrosses menys que en les últimes edicions. S'han eliminat les que eren més velles i podien representar problemes de seguretat. A més a més «hi ha hagut la voluntat d'anar seleccionant les millors», segons Crespo. «No voldríem que la cavalcada fos un passeig que s'eternitza i hi ha la voluntat que les que hi hagi siguin representatives i nostrades».

La cavalcada començarà a 1/4 de 7 de la tarda al carrer Rubió i Ors, a tocar de la Muralla de Sant Francesc, d'on ha sortit els últims anys. D'aquí farà al recorregut tradicional. Es dirigirà cap a la Muralla de Sant Francesc, la de Sant Domènec, carrer Guimerà, passeig de Pere III, Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d'aquí els Reis d'Orient i el seu seguici faran el recorregut a peu fins a la plaça Major, tal com s'ha fet els últims anys. Hi havia el dubte que la retransmissió de TV3 obligués a modificar aquest darrer tram, però «ho van percebre com un element d'interès», va explicar ahir Crespo.

La retransmissió

La retransmissió per la televisió pública catalana començarà a 2/4 de 8 del vespre i s'acabarà quan faltin 5 minuts per a les 9.

Primer s'emetrà un fals directe de la cavalcada a partir de la plaça Valldaura. Això vol dir que les imatges s'hauran enregistrat minuts abans. Es connectarà en directe quan els tres reis arribin a la plaça Major.

Els encarregats de presentar la cavalcada seran Laia Servera, directora i presentadora del programa Info K, i Manu Alonso, redactor i guionista de TV3. A la plaça Major hi haurà un petit plató on seran entrevistats personatges com el pallasso Marcel Gros, el músic Xavier Serrano, autor de la nadala L'hivern que batega i el grup Gossos. Alonso serà a peu de carrer per recollir les impressions dels nens i nenes de Manresa.

A més a més de la visita dels Reis d'Orient, el públic infantil també podrà gaudir de la presència del Senyor Pla i la Pati Pla, dos dels personatges del Club Super3. Des d'1/4 de 7 de la tarda fins a 1/4 de 8 seran a la plaça Valldaura, i a partir de les 8 del vespre a la plaça Major. La Pati Pla demanarà als nens i nenes de Manresa que l'ajudin a fer la carta als Reis. El seu tiet, el Senyor Pla, intentarà que demani els regals que són només del seu interès. L'Ajuntament demana a tothom que vulgui veure de prop aquests personatges que es concentri primer a la plaça Valldaura i després a la plaça Major.

La cavalcada de sempre

Segons Crespo i Torrecillas, tot i l'excepcionalitat que suposa que la cercavila dels Reis d'Orient s'emeti per tot Catalunya, «continua sent la cavalcada de Manresa, la de sempre i amb les millores que ja estaven previstes», com la de les carrosses reials. El fet que es televisi no ha fet canviar res tret d'algunes servituds com la seva durada i complir estrictament l'horari previst. A part d'això «mantenim l'esperit dels darrers anys», van dir.

A la presentació de la cavalcada Torrecillas va fer una crida perquè la gent surti al carrer a rebre els Reis d'Orient. «Hem de donar una imatge genial i que es pugui veure que la plaça Major és plena». Demanen rebre'ls amb fanalets i que quan Ses Majestats surtin al balcó de l'edifici de l'ajuntament s'encenguin els lots dels mòbils «per donar-los la benvinguda». En acabat hi haurà un final de festa sorpresa que no van voler desvelar.

Avui ja arribarà a Manresa l'emissari dels Reis d'Orient per recollir les cartes dels nens i nenes. El príncep Assuan és previst que sigui a Crist Rei a 1/4 de 6 de la tarda. D'aquí es dirigirà cap a la plaça Major. S'hi estarà els dies 1, 2, 3 i 4. Durant tots aquests dies a la plaça hi haurà tallers infantils, concerts, animació per a nens i nenes i ballades, totes les tardes.