Les xifres oficials de l'INE reconeixen que Manresa té més de 75.000 habitants

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques les dades oficials de població resultants de la revisió del padró municipal l'1 de gener del 2017 i xifra la població de Manresa en 75.152 habitants. D'aquesta forma reconeix que Manresa té una població superior als 75.000 habitants, contràriament al que va passar el 2015, quan va situar la població de la ciutat en 74.655 i això va comportar que Manresa perdés la categoria de ciutat gran i, amb ella, 3,5 milions d'euros de transferències de l'Estat al llarg de 4 anys.

La rebaixa en l'aportació econòmica de l'Estat durant el 2015, 2016, 2017 i 2018 suposa 878.000 euros l'any en concepte de participació en els impostos directes, com ara l'IVA o l'IRPF.

Això va ser així perquè l'Ajuntament necessitava confirmar 345 empadronaments que l'Institut Nacional d'Estadística havia donat de baixa, bàsicament estrangers que no havien fet el tràmit de renovar el permís de residència. I no va poder fer-ho malgrat que va muntar un operatiu per anar a casa dels residents estrangers que no tenien actualitzat el permís.

1.656 dones més

Els 75.152 habitants que certifica l'Institut Nacional d'Estadística estan dividits en 38.404 dones i 36.748 homes, o sigui que a la ciutat hi ha un 2,2% més de dones que d'homes.

L'INE va validar una població per a Manresa de 76.170 habitants el 2013; 75.295 el 2014 i els ja esmentats 74.655 el 2015. L'any 2016 va continuar mantenint la ciutat per sota dels 75.000 i va validar una xifra de 74.752 empadronats fins que enguany ha fet pública la xifra de 75.152 habitants, una quantitat que, de fet, ja havia estat avançada pel president del grup municipal del PSC, Felip González, que s'hi va referir en el darrer ple municipal (vegeu Regió7 del 19 de desembre).

El polític socialista va donar a conèixer la xifra en el mateix ple que aprovava l'actualització del padró municipal i va comentar que es donava la circumstància que hi havia hagut el mateix nombre de naixements que de defuncions: 660.

L'actualització del padró reflectia 97 empadronats més l'1 de gener del 2017 que un any abans, quan n'eren 75.475.