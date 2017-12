Darrera oportunitat de l'any per fer la visita guiada a la torre Lluvià

El darrer dia de l'any no és una excepció i el personal de la torre Lluvià de Manresa farà avui una visita guiada, gratuïta, a tothom qui vulgui conèixer per dins i per fora una de les joies del patrimoni arquitectònic de la ciutat. L'equipament està obert de 10 a 14 h, i el recorregut guiat per l'interior i l'exterior de l'edifici -projectat i construït fa 121 anys per l'arquitecte Ignasi Oms- tindrà lloc a les 12 del migdia. No cal inscripció prèvia, i la visita té una durada d'una hora. Les vistes des de les plantes superiors són un dels grans atractius de la proposta.