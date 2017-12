El príncep Assuan comença l'estada a Manresa amb cues a la plaça Major

Els ulls blaus i esbatanats de la Petra van obligar el pare a canviar de rumb quan van topar amb la presència magnètica del príncep Assuan, les dues ajudants que el flanquejaven i els catorze joves patges que l'acompanyaven en la rua pel centre de Manresa, des de Crist Rei fins a la plaça Major, amenitzada pel recital de nadales instrumentals de la Xaranga Màgic de Sallent. La mirada il·lusionada i juganera de la nena va alterar els plans del progenitor i durant una bona estona tots dos es van integrar en el seguici que va culminar sota un dels porxos de l'ajuntament, on l'emissari reial es va asseure al tron per rebre les cartes carregades d'esperances que dotzenes i dotzenes d'infants li van lliurar quan el sol ja s'havia acomiadat d'un dissabte fred però no tant com els últims dies.

La visita del noble Assuan a la ciutat va començar a Crist Rei enmig d'una expectació discreta que va anar creixent a mesura que transitava dins d'un Citroën Mehari descapotable i de consum elèctric pel carrer Guimerà, la plaça Sant Domènec, el Born i Sant Miquel abans de fer una entrada triomfal a la plaça Major. La comitiva estava encapçalada pels vuit músics de la sallentina Xaranga Màgic que, a cop de vent i percussió, van animar la lenta desfilada cap al destí final: des del Fum, fum, fum, El Rabadà i el Jingle Bells fins a l'incombustible Despacito, l'inoblidable A quién le importa i el festiu Mi gran noche de Raphael. Més d'un va amagar uns passos de ball per sumar-se a la cercavila principesca.

Els vianants es van anar afegint a la corrua, els telèfons no van parar de fotografiar l'estampa i els patinadors de la pista de gel de Sant Domènec van interrompre les piruetes per atendre el reclam de la caravana, que incloïa un segon Citroën, concretament un C3 Aircross nou de trinca. A l'arribada a la plaça Major, el príncep va ser rebut per la regidora de Cultura, Anna Crespo, i especialment per dotzenes de nens i nenes que, amb les cartes a les mans i un esguard expectant, formaven des del primer moment una llarga cua que es perllongava des de l'avantsala de la cambra habilitada per a Assuan sota un dels porxos de l'ajuntament fins gairebé l'altre extrem de la plaça, a l'entrada del carrer Sobrerroca.

El príncep va departir amb alguns menuts abans de la partida a Crist Rei i va atendre sense presses tots els que s'hi van atansar a la plaça. I si algun d'ells ahir no hi va ser a temps, tindrà l'oportunitat de lliurar personalment la carta a l'enviat dels tres Reis, savis i mags, d'Orient de l'1 al 4 de gener, en horari de 17.30 a 20 h.

En el breu parlament que va adreçar al príncep, Crespo també va aprofitar per demanar «una societat més justa i equitativa, lliure de guerres i conflictes». Va admetre que «sabem que serà complicat»: confiem que no ho sigui el compliment dels desitjos expressats a les cartes.