Els casos de grip fan créixer un 25% les visites als metges a la Catalunya Central

La grip ja ha arribat. Com si les festes i les trobades familiars nadalenques haguessin fet de transmissors, els centres mèdics de la Catalunya Central han vist en els darrers dies com els casos anaven creixent pràcticament de forma progressiva des de Nadal. El dia 27, després de Sant Esteve, ja va ser un dia de moltíssima feina als despatxos mèdics de la medicina primària de casa nostra. I s'espera que avui, tornant del cap de setmana de Cap d'Any, la situació es repeteixi. Les gràfiques d'incidència ja indiquen que entrem en la fase àlgida de la malaltia. A nivell de Catalunya ja n'hi ha 97,67 casos per 100.000 habitants, i en les properes setmanes superarà la barrera epidèmica, situada en els 109,4 casos per 100.000 habitants.

Els professionals mèdics consideren que ara ens trobem en «l'inici de l'epidèmia», amb més caos de grip B que no pas de grip A, i estem davant d'una situació que entraria dins els paràmetres de normalitat, tot i que és cert que aquests episodis de malalties com la grip tensen el sistema sanitari, com explica Anna Forcada, directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà.

La grip arriba generalment les darreres setmanes de desembre i afecta de manera important durant les primeres de gener. En aquest moment, aquest virus conviu amb altres que estan provocant una alta incidència de malalties respiratòries i també alguns quadres amb vòmits i diarrees, que acaben de complicar l'atenció a la població. Els centres d'assistència de primària tenen un 25% de feina en l'atenció a pacients en els mateixos CAP i un 20% en l'assistència a domicili.

Per poder fer front a la feina afegida, a més a més, tenint en compte que hi ha professionals que tenen uns dies de festa coincidint amb el període nadalenc, l'ICS el que ha fet, segons ha explicat la doctora Forcada, és alliberar els professionals de la visita programada els dies posteriors als festius, que és quan està clar que s'acumula la feina.

Forcada ha explicat que l'objectiu del pla de contingència és realitzar tota la visita que arriba a consulta i fer també tota la domiciliària. Tot i els reforços que s'han fet, però, admet que aquests dies el temps d'espera en les visites a domicilis és més alt que habitualment. Forcadas demana que tothom que es pugui desplaçar als CAP ho faci i que la visita domiciliària quedi exclusivament per a aquelles persones amb dificultats de mobilitat. De la mateixa manera, però, Forcada recorda que cal tenir en compte que una visita domiciliària suposa tenir un professional mèdic més temps ocupat.

El final d'any 2017 ha coincidit amb un notable increment de circulació de virus i l'activitat gripal a Catalunya ja ha superat el nivell de base, segons han explicat fonts del departament de Salut. A nivell de Catalunya es considera que, tot i aquesta activitat creixent, encara no ha entrat en fase epidèmica, un fet que es preveu que passi en les properes setmanes. I en aquest cas, la Catalunya Central no és de les comarques on hi ha més casos de grip per habitant.

El nombre de metges de la xarxa sentinella participants en aquesta temporada és de 60 (34 de medicina de família i 26 pediatres), ubicats en 43 centres d'atenció primària distribuïts per diverses comarques i amb una cobertura de l'1,03% de la població de Catalunya. Aquests professionals recullen mostres faríngies i nasals durant tota la temporada i aporten les dades de morbiditat atesa. Els virus que s'estudien, a més del virus gripal VGA, VGB, VGC, són el virus respiratori sincicial (VRS), virus parainfluença 1, 2, 3 i 4 (VPI), adenovirus (ADV), coronavirus, enterovirus, rinovirus, metapneumovirus i bocavirus.

Durant la setmana del 18 al 24 de desembre, s'han aïllat 19 virus de la grip (5 VGA i 14 VGB) a les mostres recollides per la xarxa de metges sentinella. Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, especialment en el grup de 0-4 anys i de 5-14 anys. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 18 al 24 de desembre se n'han registrat 6 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (a principi d'octubre) un total de 52.

Durant la setmana del 20 al 26 de desembre, els professionals sanitaris han atès un total de 74.668 urgències hospitalàries, un 5,25% més que la setmana anterior i un 1,96% més que la mateixa setmana de l'any passat. El 9,53% de les d'urgències ateses han requerit ingrés; són un 1,89% menys de les ingressades la setmana anterior i un 3,52% menys que la mateixa setmana del 2016.

Del total d'urgències hospitalàries a Catalunya, 51.996 corresponen a població adulta, mentre que la resta -18.655, un 26,55%- correspon a població pediàtrica. Aquest volum d'atencions pediàtriques s'explica, en part, pels casos d'infecció respiratòria pel virus respiratori sincicial (VRS), causant de les bronquiolitis en nadons. En aquest sentit, segons dades epidemiològiques, en les dues darreres setmanes d'aquest any ja s'està experimentant un descens gradual de la incidència, després que entre final de novembre i principi de desembre s'arribés al pic de casos registrats. En concret, segons dades, entre el 18 i el 24 de desembre es van atendre 530 casos amb diagnòstic de bronquiolitis a les urgències dels hospitals catalans, dels quals se'n van hospitalitzar 159 (30%). El 90% de tots els casos atesos van ser menors d'1 any; en concret, el 65% van ser nadons de menys de 6 mesos.

El 34,46% de les urgències hospitalàries han estat de nivells I, II i III de prioritat (d'una prioritat d'atenció més elevada); una xifra que suposa un 8,52% menys que la setmana anterior i un 2,81% menys que la mateixa setmana de l'any anterior.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària, del 20 al 26 de desembre s'han produït un total de 30.952 visites, un 39,49% més que la setmana prèvia i un 22,49% més que la mateixa setmana de l'any passat. Per edat, 23.500 visites corresponen a adults i 6.752 (22,32%) a pacients pediàtrics; en aquest darrer grup, aquest balanç pediàtric suposa un 56,88% més que la setmana anterior i un 85,90% més que la mateixa setmana de l'any anterior,segons dades del departament. El 65,3% de les urgències ateses als CUAP són de nivell de triatge IV-V (de menys prioritat d'atenció), un 32,02% més que la setmana anterior i un 58,12% més que la mateixa setmana de l'any anterior.

Les incidències mèdiques també tenen un altre baròmetre per detectar si hi ha un problema molt important, les trucades al 061 CatSalut Respon. Aquesta setmana, el servei d'atenció mèdica telefònica ha atès 42.745 consultes i s'han fet 3.856 visites domiciliàries; això significa un increment del 12,02% de les consultes i del 57,83% de les visites domiciliàries respecte a la setmana anterior. L'increment en relació amb la mateixa setmana de l'any passat va ser del 29% de consultes i del 40,98% de visites.

La doctora Forcada insisteix que la grip, com millor es cura, és fent «sofà i llit». No hi ha un tractament curatiu i els símptomes es poden notar entre una setmana i quinze dies. Només es donen medicaments per fer baixar la febre o per pal·liar les molèsties d'una tos intensa.