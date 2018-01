El Col·legi d'Aparelladors compra l'antiga oficina de Caixa Manresa a la Plana de l'Om

La delegació del Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació a Barcelona ha comprat els baixos situats al número 6 de la Plana de l'Om. És on hi havia hagut l'antiga oficina de Caixa Manresa, una part de la qual va ocupar fins al 2011 la sala de borsa de l'entitat d'estalvi manresana, que va passar a mans de CatalunyaCaixa. La previsió és inaugurar la nova seu coincidint amb la festa de Sant Jordi.

La signatura de la compra amb l'anterior propietari del local, el BBVA, es va rubricar el 22 de desembre. La delegació del col·legi, explica el seu delegat des del 2015, Cristian Marc, celebra trenta anys aquest 2018 i canviar la ubicació dels darrers 29 anys d'una planta tercera -al mateix edifici on hi ha el nou espai- a una planta baixa forma part de la seva estratègia per «guanyar visibilitat» i que «la gent entri i demani als nostres professionals fer cèdul·les d'habitabilitat, informes tècnics i certificats energètics», apunta.

El nou local té la mateixa supefície que l'actual, 266 m2. Que sigui en planta baixa, però, fa que quedi a la vista de la gent, que hi podrà accedir pel carrer. La seu actual, o bé es vendrà o es posarà a lloguer, «segons el que decideixi la junta del col·legi», diu Marc.

L'aprovació de la compra del nou local es va fer el 14 de desembre passat per part de la junta i l'assemblea, que hi va votar a favor per unanimitat. Actualment, a la delegació del Bages, Berguedà i Anoia hi ha 312 col·legiats. A nivell de tota la província de Barcelona en són 8.000, repartits en sis delegacions. Marc recalca que «totes, llevat de la de Vilafranca i la nostra, tenen la seu a peu de carrer».

A banda d'acostar els col·legiats a la gent, el delegat de l'entitat professional comenta que «podrem fer més cursos per als col·legiats» i activitats com ara «exposicions d'art i fotografia dels col·legiats i altres artistes». La intenció, apunta, és inaugurar el local de cara a la festa de Sant Jordi.

Marc, que és arquitecte tècnic, màster en Direcció de Projectes en edificació i urbanisme i post-grau en Gestió de la Construcció, comenta que quan va entrar com a delegat al col·legi, la seva principal obsessió ja va ser «fer baixar la delegació a peu de carrer».





320.000 euros



El col·legi ha comprat el local per 320.000 euros més l'ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis). El maig passat ja va presentar aquesta oferta, però no els van adjudicar la venta i van haver de tornar-ho a provar pel mateix import el mes passat, aquesta vegada amb èxit.

Al local de la Plana de l'Om, tancat fa més de dos anys, hi havia hagut l'antiga oficina de Caixa Manresa. El setembre del 1998 va començar a funcionar en una part la sala de borsa de l'entitat (després CatalunyaCaixa). Fins que el desembre del 2011 es va reconvertir en un centre financer de banca privada. El 2014, CatalunyaCaixa va passar a mans del BBVA.

L'adquisició dels baixos per part de la delegació al Bages, Berguedà i Anoia del col·legi suposarà que un local situat en un punt neuràlgic del centre de Manresa que ara està tancat i molt deixat (per fora) guanyi vida a través d'aquest col·lectiu professional. Quelcom que seria d'agrair que passés en altres baixos i edificis sencers tancats des de fa anys.