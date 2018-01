La concursant manresana de Master Chef Junior queda eliminada

La manresana Núria ha deixat el concurs Master Chef Junior. Amb 8 anys era la més petita i la més menuda de tots els concursants. La seva desimboltura davant les càmeres i el tracte amb els companys, els membres del jurat i l´equip del programa, a més a més de les seves elaboracions culinàries, van fer que des del primer moment es convertís en una de les més seguides i de les que més simpaties va generar.

Al tercer programa emès aquest cap de setmana, va ser eliminada juntament amb dos companys més. María Arias de Valladolid i el Diego, de 12 anys i de Madrid.

La Núria va arrancar a plorar quan el jurat va emetre el seu veredicte al final del programa. El cuiner manresà i membre del jurat, Jordi Cruz, la va alçar el braços i li va dir a cau d´orella: «No passa res». «Em fa pena deixar aquí als meus amics», va afirmar posteriorment la petita davant de les càmeres. A l´hora d´acomiadar-se va mostrar orgullosa el trofeu que va guanyar com a participant de la cinquena edició de Master Chef Junior. Va assegurar que és el premi més important que ha guanyat mai. Mentrestant el seu compte de twitter del programa es va omplir de missatges de suport.

Master Chef Junior es va començar a emetre el passat 20 de desembre TVE1. La Núria era un dels 16 nens i nenes que van iniciar el concurs. El primer programa hi van prendre part 25 concursants que van haver d´elaborar un plat davant el jurat. D´aquests, 9 van quedar eliminats. La Núria va aconseguir el davantal per continuar. Aleshores va explicar que era al programa per demostrar que «els més petits també valem».

Al tercer programa, al final del qual va ser eliminada, van haver d´elaborar un plat en una prova de relleus i també van ser a un circuit de motos on van poder conèixer els campions mundials Marc Márquez i Dani Pedrosa

MasterChef Junior, amb concursants d´entre 8 i 12 anys, compleix la seva cinquena temporada. Tot i que ja fa dies que s´ha enregistrat, constarà de sis programes.

El jurat del programa està format pel trio televisiu Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez i el manresà Jordi Cruz, que recentment ha aconseguit un tres estrelles i que ha apadrinat el projecte de Manresa, capital de la cultura catalana. La presentadora és Eva González.

La manresana Núria va fer el càsting a Barcelona entre centenars d´aspirants. Les proves per triar els concursants es van fer arreu de l´estat.