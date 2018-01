Endesa atribueix a l'alt consum elèctric els talls al Barri Antic

Endesa atribueix a l'augment del consum elèctric els cinc talls de llum que hi va haver al Barri Antic de Manresa entre final de novembre i mitjan desembre. Fonts de la companyia han assegurat a aquest diari que un cop determinat què provocava les incidències, s'ha repartit la càrrega de la línia afectada a d'altres per garantir el subministrament d'electricitat.

Des del 10 de desembre no hi ha hagut cap més incidència i d'aquesta manera Endesa dóna el problema per solucionat. Les incidències en la xarxa elèctrica es van registrar sobretot al carrer Sobrerroca i els del voltant, com al passatge Amics i la Baixada dels Drets. Gairebé tots els talls van tenir lloc fora de l'horari comercial, però el dia 9 de desembre va afectar 300 abonats i es va produir a la tarda, quan les botigues atenien clients. De fet, hi va haver establiments que van abaixar la persiana abans d'hora davant la impossibilitat d'atendre els clients.

Els comerciants, per la seva banda, diuen que no han rebut cap resposta d'Endesa, malgrat que veïns i comerciants van trucar reiteradament a la companyia elèctrica quan es produïen els talls. Hi havia malestar entre els botiguers perquè no acabaven de resoldre la problemàtica, i és que en poc més de dues setmanes va marxar la llum cinc cops i en un cas durant més de tres hores. La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants demanaran explicacions a Endesa per saber exactament què ha passat i informar-se sobre si calen millores a la línia.