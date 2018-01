Els estudiants d'UniversiMÉS gaudeixen amb el soul del cantant Zalon

El teatre Kursaal es va omplir per escoltar el soul de l'artista britànic Zalon en un concert exclusiu organitzat pel BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC).

Entre els assistents, fruit del programa UniversiMÉS per a persones amb discapacitat intel·lectual que promouen la FUB, Ampans, la FACC i el BBVA, hi havia els alumnes d'aquest projecte que, en acabar el concert, van tenir l'oportunitat de conèixer en persona Zalon, compartir una estona amb ell i endur-se'n un autògraf. A més a més, s'hi van poder fotografiar, com recull la imatge superior.

Zalon Thompson va ser corista de la malaguanyada Amy Winehouse. A Manresa, va oferir una selecció de cançons nadalenques adaptades dels clàssics americans, completada amb temes propis, versions de cançons d'Amy Winehouse i estàndards del soul clàssic.