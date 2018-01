L'ANC i Òmnium del Bages fan una crida a rebre els Reis de Manresa amb roba o complements de color groc

L'ANC i Òmnium del Bages han fet una crida a través de les xarxes socials a rebre la cavalcada dels Reis de Manresa amb roba o complements de color groc.



Amb el missatge 'Rebem la Cavalcada de Reis de groc', les entitats volen aprofitar que TV3 ha escollit la capital del Bages per fer la retransmissió en directe de la festa. Un dels integrants del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Emili Puig, ha explicat a l'ACN que la iniciativa ha nascut al Bages però es vol fer extensiva "a tots els pobles de Catalunya perquè la gent acudeixi amb símbols de color groc a les cavalcades". Puig ha dit que amb aquesta acció es vol reclamar la "llibertat dels presos polítics i el retorn dels polítics que estan a l'exili". Aquest integrant de l'ANC ha volgut desvincular la proposta de la iniciativa que es va fer l'any passat a Vic on es va fer una crida a acudir a la cavalcada amb els 'fanalets independentistes', ja que "aquí no es tracta d'independència sinó de democràcia".



Les territorials del Bages i Manresa de l'ANC i Òmnium han decidit posar en marxa la iniciativa de fer una crida perquè la gent acudeixi a la cavalcada amb roba groga perquè "quedi constància, un cop més, la reclamació de llibertat dels presos i el retorn dels polítics exiliats". Segons ha explicat Josep Emili Puig, membre de l'ANC Bages i integrant del Secretariat Nacional de l'ANC, tot i que els Reis és una festa adreçada especialment per als nens "això no vol dir que els grans hem haguem d'oblidar d'aquestes reclamacions, que segueixen sent bàsiques i importantíssimes".



Puig ha volgut desvincular aquesta iniciativa de la crida que va fer l'any passat l'ANC d'Osona a acudir a la cavalcada dels Reis de Vic amb els 'fanalets independentistes'. Segons ell, la proposta osonenca "podia ser discutible", però ara, ha dit, "no fem una crida perquè els independentistes ens fem visibles durant la cavalcada de Reis, sinó que fem un crit a favor de la democràcia i la llibertat". En aquest sentit, Puig creu que és una reclamació "que no només hem d'assumir els independentistes, sinó que l'ha d'assumir qualsevol demòcrata".