El mercat de Puigmercadal acull un acte de sensibilització per impulsar el reciclatge de vidre

La plaça del Mercat de Puigmercadal de Manresa serà demà al matí el punt escollit per sensibilitzar a la ciutadania en el reciclatge del vidre, una acció que s´emmarca en la campanya "Després del brindis i el torró, el vidre al contenidor", impulsada durant aquestes fetes de Nadal per l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya.

Dies enrere es va col·locar un contenidor decorat amb motius nadalencs als voltants del mercat de Puigmercadal. A més, van col·locar cartells i van repartir fullets informatius a les parades del mercat, amb diferents missatges sobre el reciclatge de vidre.

Com a part de la campanya, en la qual una parella d´informadors ambientals serà present a la zona per fer tasques d'informació i sensibilització, demà dimecres tothom qui porti 3 envasos de vidre tindrà un obsequi i entrarà al sorteig de 10 miniglús i un val de 100 € per bescanviar en compres a les parades. El sorteig dels premis es farà demà mateix a la 1 del migdia.



Beneficis ambientals del reciclatge de vidre



El vidre que es diposita als contenidors es recicla al 100% i s'utilitza per a la fabricació de nous envasos, de forma indefinida i sense perdre les propietats originals.

Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. En usar vidre triturat - vidre reciclat - en la fabricació de nous envasos s'evita l'extracció de matèries primeres de la natura, evitant l'erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn. A més, es minimitza l'emissió de CO2 en el procés de fabricació, s'estalvia energia i s´evita el creixement dels abocadors.



Dades de reciclatge de vidre a Catalunya



Segons les últimes dades oficials de 2016, els catalans van reciclar un total de 143.120 tones d'envasos de vidre, el que suposa que cada persona va reciclar una mitjana de 19 quilograms d'aquest material, que equival a 73 envasos de vidre.

Catalunya compta amb una mitjana de 207 habitants per contenidor, un parc total de 36.400 contenidors per als residus d'envasos de vidre instal·lats a tot el territori.



Dades de reciclatge de vidre a Manresa



Segons les últimes dades disponibles corresponents a 2016, els ciutadans de Manresa van reciclar un total de 1.084 tones de residus d'envasos de vidre. Això suposa que cada manresà va reciclar una mitjana de 14,5 quilograms de vidre, uns 55 envasos de vidre per persona.

Respecte a la taxa de contenerització, Manresa se situa amb una mitjana de 354 habitants per contenidor, comptant en l'actualitat amb un total de 211 contenidors per als residus d'envasos de vidre instal·lats al municipi.



Sobre Ecovidrio



Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre, encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, des de 1998. La companyia s'encarrega de gestionar íntegrament la cadena de reciclatge: iniciatives de sensibilització, recollida selectiva, transport i tractament de residus d'envasos de vidre i la seva posterior comercialització.

Ecovidrio proporciona un servei públic i universal per al ciutadà i posa a disposició de les companyies que envasen els seus productes en vidre un model de gestió eficaç i eficient, tant des de la perspectiva ambiental com econòmica.

En l'actualitat, un total de 8.000 companyies envasadores fan possible, a través de la seva aportació, el sistema de reciclatge. Els sectors integrats en Ecovidrio representen més del 3% del PIB espanyol i comercialitzen el 99% dels envasos de vidre.