Mig centenar de persones es concentren per la pau a Manresa

Una cinquantena de persones es van concentrar ahir a la tarda a la Plana de l'Om de Manresa per demanar pau al món i la fi dels conflictes armats. L'acte estava organitzat per la Comunitat de Sant Egidi a la capital del Bages, que cada 1 de gener convoca actes per la pau a Manresa i a més de 800 ciutats d'arreu del món. Aquest any la concentració posava el focus en la situació dels refugiats i les condicions de vida de les persones que es veuen forçades a abandonar el seu país per culpa de la guerra o de la fam.

Entre els assistents hi havia refugiats sirians que van arribar a la Catalunya Central fa un any. Durant l'acte va intervenir un refugiat ucraïnès que ara viu a Manresa i que va haver d'abandonar el seu país, amb el seu fill, quan va començar la guerra i la situació en diferents punts del país es va tornar perillosa. El responsable de Sant Egidi a Manresa, Pere Sobrerroca, va parlar de la necessitat «d'integrar» els refugiats.