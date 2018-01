Arrenca l'obra per urbanitzar el Vidal i Barraquer i un tram de la via de Sant Ignasi

La setmana que ve començaran les obres del projecte d'urbanització del carrer de Vidal i Barraquer i el tram de la via de Sant Ignasi entre la plaça de Sant Ignasi i les piscines municipals de Manresa. L'obra té un import total de 1.284.350,55 euros i seran assumides per Criteria Caixaholding SL fruit del conveni signat amb l'Ajuntament de Manresa el novembre de 2014.

Les obres tenen un període d'execució de 10 mesos i s'afrontaran en tres fases.

La primera fase consisteix en l'ampliació del carrer Vidal i Barraquer, entre la via de Sant Ignasi i el carrer Viladordis, de manera que es treballarà a la part de l'aparcament de les piscines que està qualificada de sistema viari. Les següents fases es faran seguidament a aquesta, ha informat l'Ajuntament.

Les obres s'iniciaran entre dimarts 9 i dimecres 10 de gener i s'allargaran uns dos mesos i mig. Aquesta primera fase no té afectacions importants a la mobilitat. Sí que té incidència en l'aparcament de la piscina, ja que l'actual accés per a vehicles desapareixerà i s'eliminaran una vintena de places per a cotxes. És per aquest motiu que aquests dies s'està executant el nou accés a les piscines municipals, per la via de Sant Ignasi.

Per altra banda, l'Ajuntament ha autoritzat l'empresa municipal Aigües de Manresa, que explota l'equipament de les Piscines Municipals, a ampliar la zona d'aparcament a la finca de titularitat municipal annexa al complex esportiu, per tal de recuperar la zona d'aparcament que es veurà afectada per les obres. Aigües de Manresa pot fer ús provisional d'aquesta parcel·la com a aparcament, i ja ha dut a terme treballs d'anivellament i adequació del solar.

L'objectiu d'aquest projecte es definir a nivell constructiu tots els elements que configuraran la reurbanització de l'àmbit de la Via Sant Ignasi-Vidal i Barraquer, per tal de poder actualitzar les diferents xarxes de serveis que hi passen, millorar les seves condicions d'accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell de qualitat urbana i cívica adient pel casc antic de Manresa.

L'àmbit d'actuació inclou el tram de la Via de Sant Ignasi entre la plaça Sant Ignasi i les Piscines municipals i el carrer Vidal i Barraquer.

La superfície d'intervenció és de 4.594,00 m2 i té un pressupost de 1.284.350,55€ (IVA inclòs).

Els principals condicionants que ha hagut de resoldre aquest projecte són els següents:



Ampliar i millorar els recorreguts per a vianants.

Resoldre adequadament la cruïlla de la via de Sant Ignasi amb el carrer Vidal i Barraquer.

Racionalitzar els accessos a les Piscines Municipals i dotar l'àmbit d'uns espais especials per les parades de bus i zones de càrrega i descàrrega.

Completar la dignificació de l'espai públic a l'entorn de l'antic Col·legi de Sant Ignasi.





La proposta



La nova ordenació de la Via Sant Ignasi es caracteritza per la configuració d'una nova calçada més estreta, de 7 m amb dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa. Aquesta reducció de la calçada, perdent el cordó d'aparcament que hi ha actualment, permet l'ampliació d'ambdues voreres. En el cas de la vorera del costat del casc antic, aquesta passa a ser sempre superior a 3m i arbrada. La vorera contrària, en relació al Museu Comarcal té una amplada sempre superior a 2.5m.

Pel que fa a la nova ordenació del carrer Vidal i Barraquer, cal destacar que aquest s'amplia substancialment des dels poc més de 13.5 m que té actualment fins als 25 m d'amplada. Això s'aconsegueix mitjançant la reconfiguració del solar de les piscines municipals tal com ja preveia el planejament.

La nova amplada del carrer permetrà la següent secció:

La vorera en contacte amb el Museu Comarcal tindrà una amplada constant de 5m i serà arbrada.

Una calçada de 6 metres d'amplada amb un carril de circulació en sentit sud i un espai destinat als busos i càrrega i descàrrega.

La part central del carrer estarà ocupada per una mitjana arbrada i vegetada de 4m d'amplada.

Una segona calçada de 6m, també amb un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, i un espai reservat als busos i descotxaments.

Una nova vorera de les piscines amb una amplada constant de 4m i arbrada.

La proposta contempla l'enderroc dels tancaments actuals del solar de la piscina, els nous accessos a l'equipament esportiu i la recol·locació del sistema de barreres a la seva nova ubicació i la configuració del nou tancament de les Piscines.

Els paviments

Els paviments emprats a la proposta són bàsicament tres:



Paviment de lloses prefabricades de formigó gris: s'utilitza a la vorera de la via de Sant Ignasi (banda de ponent).

Paviment de lloses de granit gris flamejat: s'utilitza a la vorera que envolta l'edifici de l'antic Col·legi Sant Ignasi.

Paviment de panot de 9 pastilles: s'utilitza a la vorera de Vidal i Barraquer i Via Sant Ignasi (banda llevant)

La vegetació

La vegetació del projecte responen a criteris de sostenibilitat. Així totes les espècies utilitzades són adaptades a les condicions climàtiques de la zona.

A la Via de Sant Ignasi s'hi plantaran pereres de flor, uns arbres de port mitjà-petit.

Al carrer Vidal i Barraquer es plantegen tres fileres de plàtans (Platanus x hispanica), a les dues voreres i al parterre central. Aquests plàtans incorporen el plàtan monumental que formava part de la històrica plataneda de la piscina i que està protegida pel catàleg d'arbres i arbredes de la ciutat i que el Pla especial determina que s'ha de recuperar.

Sota dels plàtans del parterre central, es plantaran espècies arbustives que aportin floracions diferents al llarg de l'any. Així es plantarà la festuca (Festuca glauca), la Spiraea (Spiraea cantoniensis), la muhlenbergia (Muhlenbergia capillaris), la perovskia (Perovskia atriplicifolia), i el carex (Carex testacea).

A més a més la vorera de les piscines comptarà amb una jardinera continua en contacte amb la nova tanca que permetrà la plantació diverses espècies d'enfiladisses com el fal+ç gessamí (Trachelospermum jasminoides), la vinya verge (Parthenocissus tricuspidata robusta) i l'heura (Hedera hélix) . Es tracta de plantes enfiladisses perennes i caduques, que aportaran variabilitat cromàtica a cada estació.

S'instal·larà un reg per degoteig per arbustives i arbres automatitzat amb programadors elèctrics, amb un sistema de telegestió.

La mobilitat

Aquest projecte també resolt la cruïlla de la via Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, mitjançant una semaforització completa, i els conflictes d'accés a la piscina, definint uns nous accessos. A més a més, al carrer Vidal i Barraquer s'habiliten espais en els dos sentits de circulació per resoldre adequadament les parades del bus urbà i de servei a les Piscines i al Museu Comarcal, així com els descotxaments puntuals.

Finalment, la proposta incorpora nous passos de vianants per racionalitzar i millorar els recorreguts per a vianants.