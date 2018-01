Càritas Manresa intenta crear un servei per ajudar famílies

Càritas Arxiprestal de Manresa veu necessari crear un Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, i per això es presenta al premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages per obtenir-ne finançament.

Càritas de Manresa presenta al premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages el projecte del Servei d'Orientació i Acompanyament Famíliar (SOAF), que consisteix en oferir un suport i acompanyament social a diferents nivells : individual, familiar, de grup i comunitari, amb una visió del conjunt de la família.

Càritas Arxiprestal de Manresa aportarà la part social i els recursos propis de l'entitat i el treball continuat i ho farà en coordinació amb les diferents entitats i recursos de Manresa.

La situació actual de crisis socioeconòmica ha afectat a un gran nombre de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i a d´altres famílies que, tot i no trobar-se en una situació tan crítica, es veuen abocades a canvis relacionals forts als que hauran de fer front i no saben gestionar-ho. Això sovint desemboca en un augment de tensions i conflictivitat dins i fora de la família.

Per això veuen justificada la creació d´un nou servei que pugui oferir una atenció directa per a abordar no només les carències materials i de caire social i formatiu sinó també les que tenen a veure amb les relacionals, emocionals, tot contribuint així en la salut i benestar de les famílies.

Les vies d´entrada serien mitjançant l´acollida oberta de Càritas Manresa, per derivació dels serveis socials municipals o altres entitats del Manresa i per iniciativa personal. La coordinació amb altres entitats i serveis és una part essencial del treball dut a terme pels diferents professionals de l'entitat.

Preveu atendre 60 famílies

Amb aquest servei es preveu atendre aquest any 60 famílies amb fills menors de 18 anys, preferentment famílies en situació de vulnerabilitat o de risc social.

Com objectius més concrets, situen :

Acompanyar les famílies, en la seva tasca educativa de forma personalitzada, integral.

Realitzar sessions familiars per tal de detectar les necessitats o carències de la família respecte a la tasca educativa duta a terme amb els fills.

Intervenir a través del recurs apropiat per tal d´enfortir les capacitats de la pròpia família i fer-la protagonista del seu propi procés de millora.

Realitzar una intervenció integral cap a tota la família, incloent a tots els membres, incidint també en les relacions dins de la família.

Ajudar a les famílies a conèixer millor les necessitats concretes dels seus membres i les possibilitats de canvi.

Oferir espais de treball en grup específics (grups de mares en situació de monoparentalitat, grups de pares).



Es preveu realitzar aquest servei, en part amb personal contractat i en part amb voluntariat. I serà possible si resulta guanyador del premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages, que cobriria més de la meitat del seu finançament.

Finalment Càritas demana que les persones que assisteixin al concert de reis del proper 7 de gener al teatre Kursaal de Manresa, organitzat pel Rotary Club Manresa – Bages, donin suport a aquest projecte, votant-lo per obtenir el premi Simeó Selga.