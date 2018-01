La directora de Festes de l'ICUB diu que la política «no s'ha de barrejar» amb la cavalcada

La directora de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Marta Almirall, ha opinat que la política "no s'ha de barrejar" amb la cavalcada dels Reis Mags. En la presentació de la cavalcada de Ses Majestats a Barcelona, aquest dimecres al migdia a la Fira de Barcelona, Almirall ha subratllat que no forma part "d'altres cavalcades per decidir el que realment altres pensen o volen fer". Així ha respost una pregunta dels periodistes durant la roda de premsa, després que l´ANC i Òmnium del Bages hagin fet una crida a rebre la cavalcada dels Reis Mags a Manresa amb roba o complements de color groc -el símbol que demana l´alliberament dels "presos polítics". La cap de Festes de l'ICUB, que ha recordat que és una "directora artística" i que tan sols apuntava el seu punt de vista "personal", ha destacat que l'organització de la cavalcada ha estat molt "rigorosa" per tal de mantenir la història i la tradició dels Reis Mags.