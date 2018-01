Els nens entreguen les cartes de Regió7 als patges reials de Milar Manresa

Els nens i nenes de Manresa segueixen entregant les seves cartes als Reis Mags a la botiga Milar de Manresa, al carrer Àngel Guimerà 69, on hi ha un patge que s'encarregarà de portar-les cap a l'Orient.

Si encara no li has pogut entregar, demà, dijous dia 4 de gener, serà l'últim dia per poder portar la carta de Regió7 als patges reials de Ses Majestats. L'horari serà de 18.00h a 20.00h de la tarda.

Els petits entreguen els seus desitjos carregats d'il·lusió i a canvi reben un grapat de caramels i també un globus de Milar. Si encara no tens la carta, la pots trobar a l'edició en paper del diari o també fent clic en aquest enllaç.

Entre tots els infants que hi hagin portat la carta durant aquests dies, Milar Manresa sortejarà un regal.