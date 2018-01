No obrir «debats buits de contingut»

? En l'entrevista a Regió7, Lluís Guerrero va explicar que la Seu va rebre l'oferta de ser concatedral i que l'antic rector Fèlix Guàrdia la va rebutjar. Mossèn Joan recorda que Guàrdia no estava facultat per a aquesta decisió perquè el dret canònic no ho preveu. Si bé admet que «molts dels debats que planteja en Lluís són determinants per al futur de la Seu», apunta que «pel bé d'aquesta Seu que tant ens estimem, convé no embolicar-la en debats buits de contingut».