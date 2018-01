El rector del temple demana autocrítica a l'antic membre dels Amics de la Seu

Hakolimana recorda a Lluís Guerrero que, «com a humans i com a cristians, seria ingenu penjar-nos la medalla de la perfecció. Som limitats i millorables. Les nostres actuacions, també. Per això, en Lluís té raó quan destaca l'impacte que diferents temperaments dels actors poden tenir sobre el funcionament de la Seu: bisbes, vicaris generals i rectors. Ara bé, al Lluís li sembla que els límits humans afecten només l'àmbit eclesiàstic. No li passa pel cap que puguin afectar també els Amics de la Seu, col·lectivament i individual. Amic Lluís, no hi ha el bàndol de la perfecció del qual vostè forma part enfront del bisbat d'homes limitats. Estem tots en el mateix vaixell, el d'homes limitats que s'esforcen per superar-se».

Quant a la descripció de Guer-rero de la relació dels Amics de la Seu amb el bisbat d'«una certa desesperança i desànim», mossèn Joan considera que «el camí fet junts ens dóna més motius d'alegria que no pas amargs records». Esmenta «la restauració del portal de Santa Maria, la del Crist romànic i un llarguíssim etcètera» i els convenis per restaurar la Seu, i apunta que, «en l'entrevista, en Lluís no preveu la implicació del bisbat en aquest macroprojecte. Més endavant parla de l'incendi del claustre i de la seva posterior restauració. El que evita dir és que aquesta obra tan costosa es va dur a terme gràcies a l'assegurança que paga el bisbat anualment i que li costa uns quants milers d'euros. Temo que té una percepció selectiva de la situació». Està d'acord amb ell que «hauríem i podríem anar més ràpid, però la col·laboració institucional té la seva dinàmica» i fa notar que «hem triat anar acompanyats perquè volem anar lluny».