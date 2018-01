264.000 euros per a obres de millora de la comissaria de la Policia Nacional

El ministeri de l'Interior impulsa la realització d'obres a la comissaria de la Policia Nacional de Manresa per valor de 264.000 euros per tal de millorar les façanes i la zona interna de documentació, a més d'altres. Les façanes exteriors de la comissaria presenten un mal estat de conservació, principalment en el sòcol i les cornises, que actualment es troben protegides per una malla a causa de despreniments per mala fixació d'alguns elements.

L'edifici va ser construït el 1976 i, en general, el seu estat de conservació és bo, a excepció de les façanes, que són l'objecte principal del projecte.

En les dues façanes situades dins del solar hi ha una vorera privativa de la comissària que està provocant humitats i filtracions dins de l'edifici pel mal estat en què es troba.

La solució triada per a la reparació de les façanes és eliminar totes les cornises i sòcols en mal estat i situar a totes les façanes exteriors una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, que s'utilitzarà de suport per a acabats amb peces ceràmiques i xapes d'acer i d'alumini. També es faran obres per millorar l'accessibilitat de la zona d'entrada, ja que es reduirà l'ample de l'escala per poder instal·lar un sistema elevador per a persones minusvàlides i col·locar barana en tots dos costats del tram d'escala restant. Actualment ja hi ha una rampa, però el pendent és excessiu.

A l'interior de l'edifici s'eliminaran divisions per generar espais més amplis per atendre el públic.