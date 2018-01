Les afectacions a la circulació per rebre la comitiva d'Orient començaran a partir de les 2 del migdia

Les afectacions a la mobilitat a causa de la cavalcada de Reis de demà divendres començaran a les 2 del migdia, quan es prohibirà l'estacionament a diversos trams dels carrers del recorregut.

A partir de les 6 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles als car-rers per on discorrerà, així com als que hi donen accés. La cavalcada manté el recorregut dels darrers anys. Sortirà del carrer de Rubió i Ors i continuarà per la Muralla de Sant Francesc, la de Sant Domènec, des d'on entrarà al carrer de Guimerà, passeig de Pere III, plaça Bonavista, baixarà per la carretera de Vic fins a la Muralla del Carme i plaça de Sant Domènec.

Aquí el seguici dels Reis d'Orient continuarà a peu. Passarà pel Born i el Sant Miquel fins arribar a la plaça Major, on hi haurà l'escenificació de l'adoració i Ses Majestats, acompanyats per les autoritats, sortiran al balcó de l'edifici de l'Ajuntament.

Amb motiu d'aquests desviaments de la circulació el servei de transport públic del bus urbà de Manresa es veurà afectat en tots els recorreguts a excepció de la Línia 8 Perimetral-Estacions. Es modificaran els recorreguts i es faran servir vies alternatives com l'avinguda Bases de Manresa i el carrer de Barcelona, o bé el passeig del Riu i la Via de Sant Ignasi. S'informarà de les afectacions a l'interior dels vehicles i a les parades del servei.

La parada del bus del Passeig-plaça d'Espanya que utilitzen els busos interurbans quedarà anul·lada. A partir de les 6 de la tarda pararan i sortiran tots de l'estació d'autobusos.