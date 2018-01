Es busquen pubilles, hereus, dames i fadrins

Enguany se celebren els 50 anys de la proclamació de la primera pubilla de Manresa. Per aquest motiu la Comissió del Pubillatge busca tots els manresans i manresanes que han representat la ciutat com a pubilles, hereus, dames o fadrins des del 1968 per convidar-los a l'acte de proclamació de l'hereu i la pubilla de Manresa 2018. Qualsevol persona que hagi format part de la història del pubillatge de la ciutat o bé que tingui coneixement d'algú que hi hagi participat pot escriure a pubillatgedemanresa@gmail.com, o bé trucar al 659 997 855.