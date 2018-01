Càritas Manresa considera necessari crear un servei per ajudar famílies

Càritas Manresa creu que és necessari crear a la ciutat un Servei d'Orientació i Acompanyament Familiar. És el projecte finalista del premi Simeó Selga que atorga el Rotary Club Manresa-Bages i que es votarà durant el Concert de Reis d'enguany que organitza l'entitat manresana. Els altres dos finalistes són la residència d'avis de la Sagrada Família i l'Associació de Familiars d'Alzheimer.

La proposta de Càritas parteix de la premissa que l'actual crisi socioeconòmica ha afectat un gran nombre de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i també d'altres que, tot i no estar en una situació crítica, es veuen abocades a canvis que no saben com gestionar. Això pot causar un augment de tensions i de conflictivitat dins i fora de la família.

Càritas Manresa considera justificada la creació del nou servei per oferir una atenció directa per abordar no només carències materials, socials i formatives, sinó també les que tenen a veure amb les emocions per contribuir en una millor salut i benestar.

Entre els objetius concrets cita realitzar sessions familiars per detectar necessitats o carències respecte de la tasca educativa duta a terme amb els fills; ajudar les famílies a conèixer millor les necessitats concretes dels seus membres i les possibilitats de canvi, o bé oferir espais de treballs per a grups específics com per exemple mares en situació de monoparentalitat o grups de pares.

La previsió de Càritas Manresa és que el servei pugui atendre aquest any 60 famílies amb fills menors de 18 anys. Aquest servei es duria a terme amb personal contractat i amb voluntariat de la mateixa entitat manresana, que també hi aportaria recursos propis en coordinació amb altres associacions de la ciutat.

Considera que l'aportació que hi podria fer el Rotary, si guanya el projecte, cobriria més de la meitat del seu finançament. La recaptació del Concert de Reis es dedica íntegrament a un projecte social.