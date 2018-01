Comença la inversió d'1,2 milions per reformar l'entorn del museu i la piscina

Entre dimarts i dimecres començaran els treballs d'urbanització del carrer de Vidal i Barraquer i una part de la Via de Sant Ignasi, a l'entorn del Museu Comarcal i la piscina municipal de Manresa. L'obra, d'un cost d'1,2 milions d'euros, tindrà una durada de deu mesos. Un dels primers efectes serà la modificació de l'accés a l'aparcament de la piscina.

Exactament la intervenció està pressupostada en 1.284.350,55 euros, que pagarà Criteria Caixaholding SL fruit del conveni signat amb l'Ajuntament de Manresa el novembre del 2014, que detalla el destí d'una part de les càrregues urbanístiques de l'operació de la Fàbrica Nova, que va anar a parar a mans de La Caixa quan va fer fallida Sacresa.

Les obres tenen un període d'execució de 10 mesos i s'afrontaran en tres fases. La primera fase, que durarà uns dos mesos i mig, consisteix en l'ampliació del carrer de Vidal i Barraquer, entre la Via de Sant Ignasi i el carrer de Viladordis, de manera que es treballarà a la part de l'aparcament de les piscines que és qualificada de sistema viari.

Aquesta primera fase no té afectacions importants a la mobilitat. Sí que té incidència en l'aparcament de la piscina, ja que l'actual accés per a vehicles desapareixerà i s'eliminaran una vintena de places per a cotxes. És per aquest motiu que aquests dies s'està executant el nou accés a les piscines municipals, per la Via de Sant Ignasi.

Per altra banda, l'Ajuntament ha autoritzat l'empresa municipal Aigües de Manresa, que explota l'equipament de la piscina municipal, a ampliar la zona d'aparcament a la finca de titularitat municipal annexa al complex esportiu per tal de recuperar la zona d'aparcament que es veurà afectada per les obres. Aigües de Manresa pot fer ús provisional d'aquesta parcel·la com a aparcament, i ja ha dut a terme treballs d'anivellament i adequació del solar.

El resultat final



Quan el conjunt de la intervenció estigui finalitzada, el resultat final ha de ser una nova ordenació de la Via de Sant Ignasi amb una nova calçada més estreta, de 7 metres, amb dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa. Aquesta reducció de la calçada, que perdrà el cordó d'aparca- ment que hi ha actualment, permetrà l'ampliació d'ambdues voreres. En el cas de la vorera del costat del nucli antic, aquesta passarà a ser sempre superior a 3 metres i arbrada. La vorera contrària tindrà una amplada sempre superior a 2,5 metres.

Pel que fa a la nova ordenació del carrer de Vidal i Barraquer, cal destacar que aquest s'amplia substancialment des dels poc més de 13,5 metres que té actualment fins als 25 metres d'amplada. Això s'aconsegueix mitjançant la reconfiguració del solar de les piscines municipals.

La vorera en contacte amb el Museu Comarcal tindrà una amplada constant de 5 metres i serà arbrada. La vorera de les piscines tindrà una amplada de 4 metres i també serà arbrada.

Hi haurà una calçada de 6 metres d'amplada amb un carril de circulació en sentit sud i un espai destinat als busos i càrrega i descàrrega. L'altra calçada, en aquest cas en sentit nord, també tindrà 6 m i un espai reservat als busos.

La part central del carrer estarà ocupada per una mitjana arbrada i amb vegetació de 4 metres d'amplada.

S'enderrocaran els tancaments actuals del solar de la piscina, els nous accessos a l'equipament esportiu i la recol·locació del sistema de barreres a la seva nova ubicació i la configuració del nou tancament de la piscina.

Aquest projecte també resol la cruïlla de Via de Sant Ignasi i el carrer de Vidal i Barraquer, mitjançant una semaforització completa, i els conflictes d'accés a la piscina, definint uns nous accessos. A més a més, al Vidal i Barraquer s'habiliten espais en els dos sentits de circulació per resoldre adequadament les parades del bus urbà i de servei a la piscina i al museu.