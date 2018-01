Darrer dia per portar la carta als patges reials

Avui és el darrer dia per portar la carta als emissaris dels Reis d'Orient. A la plaça Major el príncep Assuan i dos carters reials més hi seran de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre. També hi haurà tallers i activitats a la plaça. A la botiga d'electrodomèstics Milar del carrer Guimerà, 69, també hi haurà els ambaixadors reials (imatge) entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre.