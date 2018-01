L'estació de tren de la Renfe continua sent la vergonya de Manresa, en ple segle XXI

La imatge que ofereix actualment l´estació de la Renfe de Manresa i el seu entorn més immediat es podria qualificar de vergonyosa. Segle XXI, i malgrat els malgrats, l´estació no aprova ni pels seus accessos (en els quals, per cert, s´han fet obres recentment), ni per l´interior del vestíbul, ni per l´estat de les andanes. Tot això, deixant de banda el mal endèmic i pel que és més (im)popular la Renfe: els múltiples retards i incidències. Sembla que ara unes obres que acaben d´arrencar i que han d´acabar d´aquí a un any podrien posar fi –o almenys, millorar– la imatge decadent de la Renfe de Manresa.

Per al manresà avesat a agafar el tren segurament passa desapercebuda la vorera minúscula de davant de l´estació que, per contra, aboca el viatger forà, potser distret amb la impressionant estampa de la basílica de la Seu, directament al mig de la carretera C-1411B (la carretera vella de Manresa). Potser el viatger habitual ha normalitzat el passadís tenebrós –la mateixa diputació reconeix que dóna una sensació «bastant sinistra»– entre dos murs que condueix el vianant des de l´aparcament del pont de Sant Francesc fins a l´estació, però no deu deixar indiferent el debutant. I, qui s´ho coneix, deu guardar-se prou d´utilitzar els lavabos de l´estació, que segurament sorprenen per la seva deixadesa al forà.

Regió7 s´ha intentat posar en la pell d´un viatger foraster per fer el recorregut que connecta el recentment acondiciat aparcament del pont de Sant Francesc fins a l´estació. Després de deixar el cotxe al solar, veiem que encara hi ha algun operari treballant-hi, material d´obra i elements que estan inacabats. Just quan entrem al pàrquing amb el cotxe, amb capacitat per a uns 55 vehicles, un turisme deixa lliure una plaça i podem aparcar-hi. Tot ja està ple.

Sortim de l´aparcament, on tots els vehicles estan aparcats de manera ordenada, i trepitgem el color ocre de la vorera nova. Amb les obres, a banda de millorar l´aparcament, s´ha construït una passarel·la i vorera entre el pont de Sant Francesc i l´esplanada d´aparcament. Abans, s´havia de caminar directament per la calçada de la carretera C-1411b, a tocar dels cotxes. Creuem pel renovat pas de vianants d´1,80 metres, on avui hi ha dos passos elevats que fan reduir la velocitat dels cotxes, i entrem al passadís d´accés a la Renfe.



Passadís claustrofòbic

El pas per aquest espai lateral és segur. Els vianants queden disposats en un fred passadís estret amb un mur de pedra i una alta tanca negra per la banda de la carretera C-1411b i una tanca blava metàl·lica per la banda de les vies. La sensació, un cop allà dins, és tant de protecció com d´ofegament i terror, i només el so del riu alegra el pas ràpid del transeünt. No és un espai que convidi a passejar-hi, precisament. Quan el vianant surt del passadís, la sensació de claustrofòbia minva.



Passera improvisada

En el moment que deixem el passatge inhòspit un tren arriba a l´estació i a través de la tanca metàl·lica blava es pot veure com els passatgers que baixen del comboi (molts amb maletes, bicicletes o motxilles) creuen les vies per un passera improvisada que travessa dues vies. Finalment, després de l´aparcament de sorra i del túnel del terror, arribem a l´estació, i ho fem per la part posterior. Un passadís ens condueix per un lateral de l´edifici, en el qual la paret i sobre les clàssiques rajoles blanques i blaves ens informa que som a Manresa.



Voreres: minses i ocupades

Per poder entrar a l´estació per la porta principal, la que queda davant de la carretera C-1411b, hem de seguir pel lateral fins tombar cap a la dreta per trobar l´entrada. A partir d´aquí tot empitjora. Al davant de la façana principal hi regna el caos, amb cotxes mal aparcats davant l´estació que descarreguen gent i cotxets, motos damunt la vorera i taxis entrant i sortint sense parar. La vorera fa només uns 70 centímetres d´amplada, per la qual cosa no hi poden passar ni cotxets ni cadires de rodes.

Abans d´entrar veiem un desfibril·lador, i comptem motos aparcades correctament: n´hi ha 7, i algunes són damunt la vorera tot i que hi ha dues places d´aparcament per a motos lliures.

Al vestíbul, en una avantsala abans d´entrar a l´estació, hi ha dues papereres, un banc, dos plafons amb els horaris dels trens i una bústia de Correus. Entrem a dins. La calefacció funciona i una persona és darrere el vidre venent bitllets. Per contra, una de les dues màquines expenedores de bitllets no funciona. Entrem al bar per accedir als lavabos i comprovem que només funciona un dels dos serveis de dones i que aquest no té pestell.